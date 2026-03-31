El Martes Santo de Ferrol estrena una nueva imagen en sus procesiones

El Martes Santo trae a Ferrol la celebración de dos procesiones que llenan de devoción las calles de la ciudad. La Cofradía de la Soledad y la Cofradía de Dolores son las protagonistas de una jornada que este año incorpora importantes novedades, como el estreno de una nueva imagen en el paso de misterio de Jesús atado a la Columna.

Estreno en la Cofradía de Dolores

La Cofradía de Dolores ha dado un paso más en su proyecto plurianual para el trono de misterio de Jesús atado a la Columna. La hermandad ha presentado la tercera figura del conjunto, la de un flagelador, tallada por el imaginero sevillano Fernando Murciano. Esta nueva talla se une a la de Jesús, estrenada en 2024, y a la de Caifás, que procesionó por primera vez en 2025.

Cofradía de Dolores Jesús Atado a la Columna, talla presentada en el 2024

El proyecto artístico del paso se completará el próximo año con la incorporación de la figura de un soldado romano. Desde el pasado domingo, la hermandad expone la nueva imagen en su sede canónica para que el público pueda verla de cerca antes de la procesión de esta noche.

La procesión de Dolores, que comienza a las 21:00 horas, también cuenta con la Santísima Virgen de la Esperanza, una de las imágenes que más devoción despierta en la Semana Santa ferrolana. La talla, obra de José María Hurtado, es portada a hombros por las mujeres del Tercio de la Esperanza.

Junta de Cofradías "Las niñas" son las encargadas de portar a su Virgen de la Esperanza

Uno de los momentos más emotivos se vive en la retirada con la canción "Una madre no se cansa de esperar", que pone el broche final al desfile. La expectación es tal que, como ya es costumbre, decenas de personas se congregan desde primeras horas de la tarde para asegurarse un buen sitio y no perder detalle.

Novedades en la Cofradía de la Soledad

Previamente, a las 19:00 horas, la Cofradía de la Soledad celebra la procesión del Cristo de la Buena Muerte. Este año, el desfile ha modificado su recorrido, pasando a transitar por el barrio de A Magdalena en lugar de su tradicional paso por Ferrol Vello. El itinerario incluye las calles Real, Coruña, Magdalena y San Diego.

En el desfile procesiona la imagen del Cristo, obra de Jesús Cepeda estrenada el pasado año, junto a la Virgen del Perdón y de la Misericordia, tallada en 2015 por Juan José Negrí. La envergadura de la nueva cruz del Cristo permite que la imagen salga por la puerta de la capilla de la Orden Tercera.

Acto público en la Merced

La jornada del Martes Santo se cierra con un acto especial organizado por la Cofradía de la Merced. Alrededor de la medianoche, tras la retirada de la Virgen de la Esperanza, la hermandad abre las puertas del santuario de Amboage para que el público pueda presenciar la subida de Nuestra Señora de los Cautivos a su trono, una ceremonia que hasta 2024 se realizaba en privado.