El regreso a la rutina: consejos para recuperar la forma después del verano

Con el fin de las vacaciones de verano, llega la temida "vuelta a la normalidad". Después de un periodo de comidas copiosas, refrescos y alcohol, es habitual que el cuerpo acuse el exceso. Para ayudar a los los vecinos de Ferrolterra a recuperar la forma, la farmacéutica y nutricionista Susana Oreona, de la tienda Bioreona en Narón, ha compartido algunos fundamentales para una transición exitosa.

Según Oreona, la clave no reside en las dietas restrictivas, sino en restablecer hábitos saludables. "El problema no es solo lo que comemos, sino lo que bebemos, porque los refrescos, algunas copas o batidos aportan calorías extras", explicó. La nutricionista insiste en que la vuelta a la rutina no debe ser una imposición radical, sino un cambio progresivo, reduciendo grasas, sal y azúcares de forma consciente.

Comer con la cabeza y el corazón

Para Susana Oreona, la alimentación va más allá de los números y las calorías. La parte emocional de la comida es muy importante. Por ello, defiende la idea de un día libre, una jornada para disfrutar de la comida sin remordimientos, siempre y cuando se haga de forma consciente. "No se trata de ir a una bandeja y comer trozo tras trozo, sino de ponerte en el plato la cantidad que crees adecuada, disfrutarla y ser consciente de lo que estás comiendo", aconseja.

Asimismo, recomienda trucos como beber agua antes de la comida para evitar el consumo excesivo de refrescos o alcohol, o usar platos más pequeños, si bien aclara que este último consejo no es válido para todo el mundo. El objetivo final es aprender a disfrutar de la comida de manera sabrosa y saludable, sin que se convierta en una batalla.

Un equipo de profesionales para una salud personalizada

Oreona insiste en que, si bien la información es accesible, la desinformación también lo es. Por ello, el consejo más importante es ponerse en manos de profesionales. "Es que hoy en día, que tenemos tanta información, hay un poco de desinformación porque puede haber algún tipo de dieta que, bien controlada en un tiempo corto, sea productiva, pero a largo plazo dé problemas", afirmó.

Afortunadamente, Ferrol cuenta con una amplia red de expertos en nutrición, y cada vez son más las personas que confían en ellos en lugar de recurrir a las dietas milagro. La propia Susana Oreona, que se ha especializado en la nutrición durante la menopausia, recalca que los profesionales pueden ofrecer una guía personalizada, ya sea para problemas digestivos, trastornos emocionales o necesidades específicas. "Estaremos encantados de ayudar", concluyó.