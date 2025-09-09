El PSOE de Ferrol pide que el estadio de A Malata se llame ya Isidro Silveira

Recreación de como será la cubierta del estadio, presentada por el gobierno municipal

El grupo municipal del PSOE de Ferrol ha urgido al gobierno local a agilizar el proceso para que el estadio de A Malata sea oficialmente renombrado como "Estadio Isidro Silveira". Esta petición surge tras el acuerdo plenario aprobado el 29 de agosto de 2024, que reconocía la figura del histórico presidente del Racing de Ferrol, fallecido en 2016.

El portavoz socialista, Ángel Mato, recordó que la moción para este homenaje fue una iniciativa del PSOE. Subrayó que es una "deuda de justicia y de memoria" con el racinguismo y la ciudad, y que la renovación de la cubierta del estadio es una oportunidad perfecta para hacer visible el nuevo nombre.

"El Racing de Ferrol vive un momento histórico, y es de justicia que su casa lleve el nombre de quien trabajó incansablemente por el club y por el fútbol ferrolano. Es hora de pasar de las palabras a los hechos", afirmó Mato.

El grupo socialista señaló que, aunque el expediente ya ha estado en exposición pública, la corporación municipal mostró un amplio respaldo al cambio de nombre, aprobado con los votos del PSOE, PP y Ferrol en Común, y la abstención del BNG.

Por ello, instan al gobierno a completar el trámite para que el nombre de Isidro Silveira figure de inmediato en la nueva cubierta del estadio.