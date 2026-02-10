El Cine Club Paradiso de Lorca presenta su programación más extensa para 2026

El Cine Club Paradiso de Lorca ha presentado su nueva programación para el primer semestre de 2026, una propuesta cultural ya consolidada en la ciudad. El ciclo arrancará el próximo jueves 12 de febrero y se extenderá hasta el 11 de junio, con proyecciones semanales en su sede de la Escuela de Artes Plásticas a las 18:30 y 21:30 horas.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Nueva programación del Cineclub Paradiso de Lorca

Cine social y debate

Los cinefórums volverán a ser uno de los ejes principales, con dos sesiones especiales pensadas para fomentar el debate. La primera cita será el 12 de marzo con el documental “La mar de ellas”, una producción de la Universidad de Murcia sobre el papel de la mujer en la pesca y enmarcada en los actos del Día de la Mujer.

Para analizar la cinta, el debate contará con la catedrática lorquina Francisca Jiménez, experta en ecología marina. El segundo cinefórum, el 14 de mayo, girará en torno a “Y a mí, ¿quién me cuida?”, una producción de la lorquina Twin Freaks Studio sobre los profesionales de la salud.

Es un proyecto bastante potente y bastante bien montado" SANTIAGO PARRA Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca

Homenajes y citas especiales

La programación también incluye citas especiales como la proyección de la película “El Principito” para conmemorar el Día del Libro. Además, se rendirá homenaje al actor Gene Hackman, imagen de esta programación, con el clásico “French Connection”, película por la que ganó el Oscar.

El talento local volverá a ser protagonista con el festival de cortometrajes “A Corta Distancia”, un evento que sirve de punto de encuentro para los cineastas de Lorca. Como cierre del ciclo, y en colaboración con la asociación Lorca Iris, se proyectará una película con motivo del Día del Orgullo.

Una programación de récord

Jesús Martínez, responsable del cineclub, ha destacado que esta es la programación más extensa en la historia de la asociación. Según ha explicado, "esto nos ha permitido sacar una programación tan extensa y tan completa, creo que por primera vez en la historia del cine club", gracias a la consolidación de un día y lugar fijos que facilitan la planificación a largo plazo.

Esto nos ha permitido sacar una programación tan extensa y tan completa, creo que por primera vez en la historia del cine club" JESÚS MARTÍNEZ Coordinador del Cineclub

Desde el Ayuntamiento se ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa cultural que ya "forma parte de la identidad de nuestra ciudad". La propuesta complementa la oferta de Lorca con un cine que, en palabras del consistorio, "invita a la reflexión y al diálogo".