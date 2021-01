La plataforma de hosteleros y autónomos de Ferrol pide un rescate urgente del sector

La plataforma que engloba a autónomos y hosteleros de Ferrol y Narón convoca para este miércoles día 13 de enero una nueva movilización a partir de las 19 horas en la plaza de Armas de la ciudad departamental.

Será justo después de conocer las nuevas medidas restrictivas que la Xunta de Galicia podría planear para el sector hostelero debido a la alta incidencia del virus en estos dos municipios. Los convocantes creen que se está comentiendo una masacre contra la hostelería, el gremio de los artistas, los distribuidores y todos los sectores que conlleva.

Solicitan un rescate urgente y creen que la mala praxis de los políticos en este tema podría abocar a muchas personas a entrar en grupos de riesgo de exclusión social. Expresan que quieren trabajar y no emigrar y que las medidas restrictivas no hacen más que "agravar la ruina en la que ya está inmersa la comarca"

Otro miércoles más sacarán sus reivindicaciones a la calle ya que consideran que " tenemos unos gobiernos que desoyen nuestras peticiones y siguen a culpabilizándonos e imponiéndonos continuas restricciones". Consideran que los culpables directos del virus son los gobiernos " que no cumplen las medidas y nada más que cargan en nuestra contra cuando está demostrado que nuestros trabajos no son focos de infecciones, el virus no tiene horarios, por la cuenta que nos tiene mantenemos las restricciones de aforo muchas veces injustificadas"

Critican que los centros comerciales, los transportes públicos o los conciertos abarrotados ( haciendo alusión al que protagonizó Raphael en Madrid reuniendo a 5.000 personas) están a plena capacidad.

Reivindican " que ya de una vez por todas los alcaldes representen el pueblo delante de la Xunta, que den la cara y que la Xunta nos rescate ya que son los responsables directos de los cierres.Que el estado no nos apuñale a base de impuestos cuando no tenemos ingresos suficientes debido las restricciones impuestas, si nos limitan a un 30 % de aforo que nos cobren en base a eso, tamen estamos esperando desde noviembre las ayudas transformadas en campaña electoral, estamos sin las ayudas prometidas y lo que fue aprobado de Ferrol el 26 de noviembre, sigue sin llevarse a cabo"