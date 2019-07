La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos continúa sus actos informativos

La Plataforma organiza, este martes 9 de julio, a las 8 de la tarde un nuevo acto informativo esta vez en la Plaza de Sevilla, en el barrio de Recimil, continuando con la campaña para animar a la ciudadanía a no pagar el recibo de la depuración de aguas residuales que la empresa mixta de aguas Emafesa está pasando a cobro en los meses de junio y julio como "retrasos", por un período en el que dicho servicio de depuración no se prestaba, y que al vecindario de Narón no se le exige.

Critican desde la Plataforma que las liquidaciones que firmaron en su día tanto José Manuel Rey Varela como Jorge Suárez suponen el cobro al vecindario de Ferrol de 7.129.145,59 de euros. Argumentan que la depuración comenzó cuando se conectaron los interceptores, el 3 de abril de 2017, pero la tasa de depuración de aguas residuales se está cobrando a la ciudadanía ferrolana 31 meses más de lo debido, desde el 1 de septiembre de 2014.

También afirman que tanto Ferrol como Narón, con el mismo sistema de saneamiento y depuración (depuradora, impulsora, interceptores, colectores generales, tanques de tormenta...), no gozan del mismo tratamiento a la hora de hacer frente a los pagos de la depuradora.

Desde la Plataforma advierten que "tiene que haber otra solución que no sea el saqueo al vecindario de Ferrol". Por otro lado, aseguran que la complicidad de los portavoces de los populares y de Ferrol en Común, acompañados por la complicidad de Emafesa y Augas de Galicia, son los culpables directos de esta situación.

Finalmente solicitan una reunión con Ángel Mato y esperan que el nuevo gobierno pueda tratar este tema con "dedicación, transparencia y participación".