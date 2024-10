La parroquia de Goente, en As Pontes, acogerá el domingo 13 de octubre su tradicional feria del queso y miel

Concello de As Pontes

La parroquia de Goente, en As Pontes, acogerá el domingo 13 de octubre una nueva edición de su tradicional ferial del queso y miel, una propuesta que tiene como objetivo poner en valor dos de los productos esenciales de la gastronomía del municipio.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de As Pontes, en colaboración con la Casa do Mel de Goente y Queixerías do Eume, tiene como objetivo, al igual que en ediciones anteriores, “dar a conocer y poner en valor dos productos locales agroalimentarios diferenciados, así como fomentar su consumo y ofreciendo a las personas visitantes la oportunidad de apoyar, de forma directa, este sector económico que comporta importantes oportunidades de desarrollo para el medio rural”, indica Elena López, concejala de Promoción Económica.

Así, comenzará a las 10,00 horas, con la apertura de los puestos de miel y queso de productores locales y llegados desde diferentes puntos de la geografía gallega, así como de los puestos de artesanía y alimentación.

A partir de las 11,00 horas será la hora para los talleres de cocina y plantas, y que tendrán continuidad a las 14,00, a las 16,00 y 18,00 horas.

Al mediodía comenzará una degustación de pinchos elaborados a partir de los quesos del Eume y miel de Goente; de la mano Salomé Beiroa y André Arzúa,a través de la que el Ayuntamiento de As Pontes quiere poner en valor la calidad, la versatilidad y las potencialidades del queso y la miel local, por medio de diferentes degustaciones.

Y finalmente, a las 17,30 horas el mago Roberto Lolo amenizará la sesión de tarde.

Al mismo tiempo se habilitará un servicio de comidas para el público asistente, que ofrecerá un menú compuesto por callos, ternera asada y requesón con miel.