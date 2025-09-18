La oficina de turismo de Neda recibió a casi 2.000 visitantes este verano

Cerca de 2.000 personas, concretamente 1.977, fueron atendidas en la oficina de turismo de Neda entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. El servicio, habilitado por el Ayuntamiento para la temporada alta, busca mejorar la atención a los visitantes, especialmente a los peregrinos del Camino Inglés.

La cifra de este año es similar a la del verano anterior, pero destaca la afluencia de agosto, cuando casi 900 personas pasaron por la oficina. Dada su ubicación en la ruta Xacobea, más del 90% de los atendidos son peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela. De estos, el 65% eligieron pernoctar en el albergue público de Neda.

Aunque la mayoría de las consultas se centran en el Camino, cada vez más peregrinos aprovechan su paso por la localidad para conocer sus principales atractivos.

El lugar que más interés despierta es A Fervenza do Belelle, seguida de las iglesias de la ruta, como la de Santa María, y las opciones de senderismo. También hay una gran demanda del servicio de taxi para visitas turísticas a lugares como A Fervenza o el mirador de Ancos.

Durante el verano, el albergue de peregrinos de Neda albergó a unos 1.300 caminantes y ha colgado el cartel de completo en una veintena de ocasiones.

La oficina de turismo, que cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña, seguirá abierta a diario hasta mediados de octubre.