Odeón acoge una exposición sobre el Alzheimer para conmemorar el Día Mundial de la enfermedad

La exposición se inauguró el pasado lunes en el centro comercial de Narón

El Centro Comercial Odeón, en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, acoge una exposición itinerante sobre el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre.

La muestra, titulada “Xuntos sumamos lembranzas”, está organizada por la asociación AFAL Ferrolterra y se podrá visitar hasta el próximo domingo.

La exposición se compone de diez expositores que reflejan el trabajo diario de la entidad con las personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias desde su fundación en 1997.

Actualmente, AFAL acompaña, apoya y mejora la calidad de vida de sus usuarios a través de centros de día y talleres en diversos municipios de Ferrolterra.

Además de la exposición, se han programado otras actividades para conmemorar esta fecha. Así, este viernes, 19 de septiembre, a las 16:30 horas, la sede de A Fundación en Ferrol acogerá una charla de la bióloga Eva Carro sobre la detección temprana del Alzheimer. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa.

El domingo, día 21, una caminata solidaria partirá de la Casa del Mar en Ferrol para terminar en la plaza de Armas, donde se leerá un manifiesto y se soltarán globos en homenaje a los afectados y sus familias.