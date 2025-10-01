Detienen en Toledo a un preso placentino que se fugó en febrero de la prisión de Valladolid

Detienen al cabecilla de Los Hilario de Plasencia fugado de la cárcel de Valladolid en febrero

En un restaurante de un pueblo de Toledo, y siete meses después de su fuga de una cárcel de Valladolid, ha dado la policía con el cabecilla del clan de Los Hilario de Plasencia.

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Plasencia y a la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, detenían en Casarrubios del Monte (Toledo) a este fugitivo que se había fugado de la prisión de Villanubla (Valladolid) el pasado mes de febrero.

Desde hace varias semanas los agentes policiales tuvieron conocimiento del posible paradero de uno de los cabecillas de una poderosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, que operaba principalmente en Plasencia.

Esta persona, de 48 años, se encontraba huida de la prisión de Villanubla y en paradero desconocido desde el pasado mes de febrero, cuando aprovechando la excarcelación de otros presos y oculto en una especie de petate consiguió evadirse del mencionado centro penitenciario, donde estaba cumpliendo una pena de 28 años de prisión por los delitos ya mencionados.

Además le constaba otra requisitoria por la Audiencia Provincial de Cáceres por falsedad documental, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Durante varias semanas, las unidades intervinientes, han realizado diversas gestiones de investigación, vigilancias y seguimientos a determinadas personas de la localidad de Plasencia, algunos de ellos familiares del fugado, de los que se sospechaba pudieran estarle ayudando a eludir la acción de la justicia y a seguir aprovechándose de los efectos de los delitos por los que había sido condenado, además de suministrarle una total cobertura para su subsistencia.

Estas gestiones permitieron comprobar, tras varias vigilancias y seguimientos realizados este pasado martes, cómo el detenido había quedado en un restaurante de la localidad Casarrubios del Monte (Toledo) con varias personas por lo que, una vez comprobado que se trataba del fugado, se procedió a su inmediata detención.

Al ser identificado, él mismo mostró a los agentes un carné de conducir manipulado, con la fotografía del detenido pero los datos de un familiar, intentando así despistar a los agentes.

Además se procedió a la detención de un segundo varón, de 26 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento.

Ambos detenidos, con la correspondiente autorización judicial, fueron trasladados a la Comisaría de Plasencia.

En este operativo han intervenido unidades de la brigada local de policía judicial de Plasencia, el Grupo de localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial y la brigada provincial de policía judicial de Sevilla.

TIROTEO MORTAL PLASENCIA

Además de asuntos de drogas, Los Hilario están vinculados al tiroteo que se produjo el pasado mes de marzo en el barrio placentino de Sán Lázaro, en un enfrentamiento con otro de los clanes de drogas de la localidad, el de Los Loletes y que acabó con una niña de dos años muerta por una bala perdida.