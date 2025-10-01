La jueza deja en libertad a un hombre detenido en Riotorto (Lugo) tras alertar la farmacia local de un supuesto caso de violencia de género

El sospechoso fue detenido por agentes de la Guardia Civil, que desplazó a cuatro patrullas a Riotorto y a la unidad Viogén

La magistrada del Tribunal de Instancia de Mondoñedo (Lugo) ha decretado la puesta en libertad del hombre que fue detenido en las últimas horas en el municipio lucense de Riotorto tras el aviso de la farmacia de la localidad a una de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento por un supuesto caso de violencia de género.

El hombre, de nacionalidad marroquí, fue detenido por agentes de la Guardia Civil como sospechoso de haber agredido a su mujer.

Aunque la jueza lo ha dejado en libertad, es investigado por “delitos en el ámbito de la violencia de género”, que serán determinados “a lo largo de la instrucción”, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Como medidas cautelares, la magistrada le ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima a menos de quinientos metros y de comunicarse con ella por cualquier medio.

la farmacia alertó a la trabajadora social

“Vino a la farmacia por un problema de salud y cuando yo estaba hablando con el médico por si era necesario derivarla a un centro sanitario, ella le pidió ayuda a mi compañera. Le preguntó si podíamos protegerla y ayudarla, porque estaba con un problema importante”, explicó a COPE Lugo la farmacéutica María José Pardo.

“Ya le estábamos haciendo un seguimiento, porque ya hubo algún episodio anterior. Aunque ella no se abría mucho, no contaba demasiado, ya estábamos al tanto y en contacto con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento”, aclaró.

Por lo tanto, al pedirles ayuda, “lo que hicimos fue llamar a una de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento y activamos el protocolo”.

Archivo Cope El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género

La trabajadora social llamó “al 016 y al 112 y, acto seguido, en 10 minutos, llegó la Guardia Civil y se hizo cargo de todo. La unidad Viogén y cuatro patrullas más”.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), confirmó que una persona llamó al 112 a las 11:45 horas de este martes para avisar de ese posible caso de violencia de género.

Inmediatamente, una vez recogida la información, la central de coordinación de emergencias dio aviso a la Guardia Civil y a la Policía Autonómica.

Fuentes de la Comandancia de Lugo confirmaron que los agentes que se desplazaron al punto indicado se encontraron con la víctima en la farmacia de la localidad. Al comprobar que presentaba moretones en la cara, fue acompañada al PAC de Ribadeo para recibir atención médica.

El arresto del sospechoso se produjo a las 12:40 horas. Fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil a la espera de su paso a disposición judicial.

Otras fuentes consultadas por COPE Lugo confirmaron que la pareja llevaba poco tiempo en Riotorto, dado que había llegado este mismo verano.