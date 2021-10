Nueva protesta en Ferrol para denunciar deficiencias en el transporte público por carretera con A Coruña

Los usuarios del transporte público por carretera con la ciudad de A Coruña, apoyados por asociaciones vecinales, partidos políticos, sindicatos y también otras organizaciones, como Teima Down o la ONCE, se concentraron en la tarde de este jueves, 21 de octubre, desde las 20,00 horas, ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, situado en la plaza de España, para demandar que la nueva concesionaria de este servicio, la UTE Hércules Norte, “cumpla con los pliegos” y que “se solucionen los problemas existentes”.

Las demandas y las denuncias de usuarios de la línea entre Ferrol y A Coruña han derivado en la creación de una plataforma de afectados y han ayudado a que afloren incidencias en otras rutas.

Horas antes de la protesta, en la mañana del jueves, la Xunta anunció en el Parlamento de Galicia que trasladará a los ayuntamientos del entorno "una propuesta completa de mejora de las conexiones entre A Coruña y Ferrol". El director xeral de Movilidade, Ignacio Maestro, admitió que se pidieron "soluciones inmediatas a la concesionaria" y apunta al "repunte de usuarios derivado del inicio del curso escolar" como justificación. Los convocantes de la movilización descartan esa motivación.

“PARCHES PUNTUALES”

Una de sus portavoces de esta plataforma, Beatriz Garabana, asegura que desde el inicio de sus reivindicaciones, más notorias desde hace un mes, "están haciendo parches puntuales que nosotros creemos que no son la solución".

"Todas las semanas se quedan tiradas personas en las paradas o en la estación; si ven el bus muy lleno, ponen otro", señala. Sin embargo, declara que no es la alternativa idónea para ciudadanos que tienen una hora de entrada en sus trabajos: "No vas a salir con tres cuartos de hora de retraso".

Cita un caso de las horas previas a la concentración, con varias "personas tiradas en la parada de Fene". Empleados públicos, usuarios de centros médicos o estudiantes universitarios son algunos de los colectivos perjudicados.

Por ello, la afectada relata que en la incidencia del municipio fenés "quedaron 12 personas tiradas, supongo que después les pondrían otro refuerzo, pero es gente que no se puede permitir el lujo de llegar una hora tarde a su trabajo".

MONBUS LIDERA LA UTE

Garabana resalta que con Monbus, que lidera la unión temporal de empresas concesionarias del bus Ferrol-A Coruña, el servicio ha empeorado.

"No era óptimo, pero no había estos problemas; los buses no salían tarde, tenías de Ferrol a A Coruña todas las horas uno directo y en 35 minutos estabas en A Coruña", apunta.

Con la entrada de la nueva adjudicataria, puntualiza que los "recorridos son mucho más largos; ofrecen en su web servicios directos que realmente no lo son".

Entre ellos, el que parte de la ciudad herculina a las 14,30 horas, "en el que volvemos muchos trabajadores; primero sube a A Zapateira, a recoger a los universitarios, después baja a Elviña, coge la autopista... una hora cuando con la anterior concesionaria en media estabas en casa".

Y no hay más opciones porque del "tren ya ni lo mencionamos, ni existe" de una localidad a la otra.