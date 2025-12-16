Neda recuperará un segundo depósito de agua para reforzar su capacidad de almacenamiento

El Concello de Neda destinará parte de los fondos provinciales del POS+ Adicional 4 para inversiones financieramente sostenibles a mejorar el sistema de abastecimiento de agua municipal. La decisión, aprobada por unanimidad en el Pleno municipal en el mediodía de este lunes, prioriza la recuperación del segundo depósito de agua existente en la zona de Os Pazos.

El proyecto busca reforzar la capacidad de almacenamiento y optimizar el sistema para garantizar un suministro continuo a toda la población, tal como recomiendan los servicios técnicos municipales.

La rehabilitación y puesta en servicio de este depósito permitirá contar con una capacidad adicional de almacenamiento de 400 metros cúbicos. La intervención requerirá una inversión de 48.645 euros e incluirá la limpieza de paredes interiores, saneado del fondo, impermeabilización y sustitución de conducciones y válvulas. Disponer de este depósito extra facilitará las labores de limpieza y mantenimiento del depósito central.

En paralelo, se destinarán 34.553 euros a la instalación de contadores sectoriales en varios ramales de suministro (Puntal de Arriba, Casadelos-Roxal, Basteiro y Xuvia, y Puntal de Abaixo). Esta medida permitirá registrar a diario los consumos máximos y mínimos, lo que es crucial para identificar posibles fugas y activar de forma inmediata los medios de búsqueda y localización.

Además de estas mejoras hídricas, el Pleno también aprobó por unanimidad la prórroga del convenio de colaboración para el desarrollo conjunto del Transporte Metropolitano de Galicia en el área de Ferrol, cubriendo el periodo de 2025 a 2028.

El inicio del expediente para la tramitación anticipada de subvenciones destinadas a colaborar con las ANPAS en la financiación de los servicios de comedor y madrugadores para el presupuesto de 2026.