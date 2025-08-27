Neda aborda el problema de desabastecimiento puntual de agua y se prepara para la popular Festa do Pan

El municipio de Neda ha estado en el centro de la actualidad por los recientes cortes en el suministro de agua. El alcalde, Ángel Albariño, ha pedido disculpas a los vecinos por la situación y ha explicado que se debió a una combinación de la ola de calor, un consumo excesivo y una reparación de emergencia para taponar fugas en la red.

En una entrevista, Albariño ha detallado que, ante la sequía, tuvieron que cortar el suministro del río Belelle para preservar el caudal hidrológico. Aunque se activó una conexión alternativa desde As Forcadas, el consumo en las zonas altas del municipio fue tan elevado que los depósitos se quedaron sin reservas, dejando a algunas áreas sin agua durante dos o tres días.

Para evitar futuros problemas, el Ayuntamiento planea implementar varias mejoras: cambiar las bombas para incrementar el aporte de agua en las zonas altas y explorar una conexión desde el municipio de Fene. "Tenemos que conservar esas canalizaciones tan importantes que tenemos, históricas", afirmó el alcalde.

La Festa do Pan: una cita ineludible para el municipio

El 7 de septiembre, Neda celebrará la 35ª edición de la Festa do Pan, en el paseo marítimo, un evento que rinde homenaje a este producto emblemático de la localidad. Previamente, el viernes, se celebrará la Noite de Bolos, con un homenaje al deportivas Marcos Neira, fallecido hace dos años.

El sábado se celebrará el Festival de Canción Mariñeira, mientras que el domingo será el plato fuerte de la fiesta. Un total de cuatro panaderías locales participarán en la jornada, ofreciendo una amplia variedad de panes, proyas y empanadas, además de la colaboración de otras tres.

La programación incluirá actuaciones musicales, un concurso de empanadas para particulares, y el pregón a cargo de la periodista Ada Romero, de COPE Ferrol.

El Concello amplía las ayudas a la natalidad

Ángel Albariño también ha anunciado que el Concello de Neda ha ampliado la partida de las ayudas a la natalidad con cargo al remanente de tesorería. Esta medida busca apoyar a las familias jóvenes con 300 euros por nacimiento, una cantidad que puede duplicarse a 600 euros en caso de que el bebé tenga alguna discapacidad.

El alcalde destacó la importancia de estas ayudas para dinamizar el municipio y apoyar a los vecinos, en un momento en que el número de nacimientos en 2025 está superando las cifras del año anterior.