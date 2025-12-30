Narón premia la fidelidad al comercio local y tres vecinas se reparten 2.000 euros en el sorteo 'Merca Nadal'

Las ganadoras de los vales con representantes del comercio y del gobierno local

El Concello de Narón ha entregado en la mañana de este martes los premios de la campaña Merca Nadal, una iniciativa que busca incentivar el consumo en los establecimientos de proximidad durante las fiestas. La alcaldesa, Marián Ferreiro, y la concejala de Promoción Económica, Olga Ameneiro, fueron las encargadas de entregar los vales a las tres afortunadas de este año.

El sorteo, realizado entre los miles de papeletas depositadas en los comercios locales, ha dejado los siguientes premios:

1.000 euros: El premio mayor fue para Blanca Rosa, quien participó tras realizar sus compras en la tienda de moda Nuria Espasandín.

600 euros: El segundo vale recayó en María Pérez López, cliente de la juguetería Din y Don.

400 euros: El tercer premio fue para Tania Pardo Ínsua, por su compra en Lencería Mari Jose.

En el acto también estuvieron presentes las propietarias de los tres negocios donde se sellaron las papeletas ganadoras, como representación del tejido comercial naronés.

Un maratón de compras para el 2 de enero

Las bases de la campaña establecen una condición particular para disfrutar de los premios: las ganadoras deberán gastar el importe total de sus vales en una única jornada, que tendrá lugar este viernes, 2 de enero.

Durante ese día, personal de la organización acompañará y trasladará a las premiadas por los distintos establecimientos. Para fomentar la rotación, el dinero deberá repartirse entre, al menos, tres comercios diferentes adheridos a la campaña Merca Nadal.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, aprovechó el evento para agradecer a los vecinos su apuesta por el comercio de barrio: "Es fundamental que la riqueza se quede en Narón". Por su parte, la concejala Olga Ameneiro destacó la estrecha colaboración con la Asociación Comercio de Narón, calificando la campaña como una "herramienta clave" para dinamizar la economía local en estas fechas tan señaladas.