Narón inicia la entrega gratuita de la nueva numeración de viviendas en cuatro parroquias

El Ayuntamiento de Narón comenzará en las próximas semanas la entrega de los nuevos rótulos de numeración a los vecinos de las parroquias de San Xiao, Castro, San Mateo y O Val. Los ediles de Estadística y Patrimonio, Mar Gómez y José Oreona, respectivamente, anunciaron que estos rótulos son gratuitos.

Los nuevos identificadores incorporan el nombre de la calle, el número de la vivienda y, como novedad, un código QR que permite acceder a una ficha con los datos catastrales del inmueble.

Calendario de entrega

La distribución de los rótulos se realizará en varias fases:

Primera Fase: Se entregarán inicialmente en los centros cívicos sociales, la Biblioteca, el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz y otros edificios municipales, cubriendo la zona urbana y rural.

Viviendas Particulares (San Xiao, Castro, San Mateo y O Val): A partir de la segunda quincena de octubre, los vecinos de estas parroquias podrán recoger sus rótulos en la tercera planta del Ayuntamiento, en horario de 8:30 a 14:00 horas.

Fases Posteriores: Una vez finalizada esta etapa, se procederá con la entrega en las parroquias de Sedes, Pedroso y Doso.

Importancia y consultas

El gobierno local ha subrayado la importancia de disponer de una numeración visible y correcta para facilitar la labor de los servicios de emergencia, mejorar las entregas de correo postal y paquetería, y contribuir a un callejero más ordenado en la ciudad.

Las personas que tengan dudas sobre la dirección exacta asignada a su vivienda pueden consultarla introduciendo la referencia catastral en el visor público del Ayuntamiento, disponible a través de este enlace.