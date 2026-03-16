Narón amplía su programa de cajas nido con nuevos modelos adaptados a entornos urbanos

El Concello de Narón refuerza su compromiso con la biodiversidad urbana con la ampliación de su programa de cajas nido, que este año incorpora nuevos modelos específicamente diseñados para su instalación en fachadas de edificios y terrazas. La iniciativa, que ha tenido una gran acogida en ediciones anteriores, se desarrolla en colaboración con el CIFP Ferrolterra y el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, cuyos alumnos participan activamente en la fabricación de las estructuras.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Ramos, destacó la doble vertiente del proyecto: "Permite seguir avanzando en la protección de la biodiversidad urbana y, al mismo tiempo, implicar a la ciudadanía y a los centros educativos en un proyecto ambiental con impacto real en el municipio".

Entre las novedades de esta edición figuran 11 cajas nido triples para pardales, elaboradas por el Centro Irmás Froilaz, pensadas para su colocación en paredes a una altura mínima de dos metros y destinadas prioritariamente a centros educativos. A estas se suman 100 cajas individuales para pardales fabricadas por el CIFP Ferrolterra, con un orificio de entrada de 3,5 centímetros, aptas también para otras especies como los herrerillos.

Además, se han producido 150 cajas para vencejos, dirigidas tanto a personas que quedaron en lista de espera el año pasado como a nuevos solicitantes. Estas requieren una instalación más específica: deben colocarse a una altura mínima de cinco metros, con orientación preferiblemente no directa al sur para evitar el exceso de insolación, y en espacios libres de obstáculos.

Al tratarse de una especie colonial, se recomienda instalar al menos dos unidades juntas. Una ventaja adicional es que no necesitan limpieza anual, ya que los vencejos no las utilizan fuera de la época de cría.

Como en ediciones anteriores, las personas que soliciten las cajas podrán recibir también las dos guías elaboradas por el Concello para el fomento de la biodiversidad.