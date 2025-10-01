El Monasterio de O Couto estrena audioguía gratuita para impulsar su visita turística

El Monasterio de San Martiño del Couto en Narón ha incorporado un nuevo servicio de audioguía turística al que se accede mediante código QR. Esta iniciativa, anunciada por la Delegación Diocesana de Peregrinaciones y Camino de Santiago, busca "facilitar el acceso y el conocimiento del arte y la historia" de los principales monumentos de la diócesis.

La nueva herramienta ya está operativa y se suma a las audioguías que funcionan con éxito en la Catedral de Mondoñedo, la Concatedral de San Julián de Ferrol y el Monasterio de Lourenzá (Lugo).

Contenido ágil y elaborado por expertos

La audioguía del Monasterio de O Couto tiene una duración total de diecinueve minutos, estructurada en tres bloques temáticos para ofrecer una visita "ágil, pedagógica y amena":

Historia y Exterior: Se narra la historia del monasterio y la descripción arquitectónica del edificio desde fuera.

Interior y Arquitectura: Se explican los detalles del interior y la estructura del templo.

Retablos y Ábside: Se presenta la información más relevante sobre los retablos y los elementos del ábside.

El texto de la narración fue elaborado por el sacerdote diocesano y especialista en arte Antonio Rúa, y supervisado por un equipo de expertos. La plataforma utilizada es Vocces, gracias a la colaboración desinteresada de Artisplendore, empresa gestora de las visitas turístico-culturales de la Catedral de Mondoñedo.

Actualmente, el servicio está disponible en español e inglés, y la versión en gallego se incorporará próximamente. Según los responsables diocesanos, el objetivo final es que los visitantes se sientan "acogidos y se lleven algunos mensajes importantes tras su paso entre nosotros".

Próximas ampliaciones: Teixido y San Martiño

Tras la puesta en marcha en O Couto, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol ya planea extender esta "exitosa iniciativa" a otros puntos clave de su patrimonio. Los próximos edificios en estrenar este servicio de audioguía serán el Santuario de Santo André de Teixido y la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz (Lugo).