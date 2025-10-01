Moeche celebrará la novena edición de su 'Feira da Faba' para revalorizar el mercado local

El municipio de Moeche volverá a rendir tributo a la legumbre más célebre de Galicia con la celebración de su 'IX Feira das Fabas'. El evento tendrá lugar el próximo 25 de octubre en la nave del Mercado Municipal, coincidiendo con el tradicional mercado semanal.

La feria busca poner en valor la 'faba', promover la recuperación de este cultivo y mantener viva una tradición local que históricamente llegó a atraer a vendedores incluso desde Asturias y Lourenzá.

Un programa concentrado con sabor y música

La programación de la feria se concentrará entre las 10:00 y las 15:00 horas. La nave de San Ramón acogerá tanto los puestos habituales de productos frescos (quesos, pan, pescado, marisco, etc.) como los puestos especiales de 'fabas' de máxima calidad procedentes de pequeñas explotaciones de la zona y de otras partes de Galicia.

Entre las actividades destacadas del día se encuentran:

12:00h: Concurso de desgrane de fabas para adultos y niños.

12:15h: Taller infantil a cargo de MOUPI Regalos.

12:30h: Inicio de la degustación popular de fabada, elaborada por la Asociación de Vecinos de Labacengos a precios populares.

13:00h: Actuación de la charanga Vai rañala meu!

14:00h: Sorteo de lotes de productos de la feria. Se repartirán boletos gratuitos con cada compra realizada durante la jornada.

Inscripción y colaboración

Todas las personas interesadas en participar con un puesto en este mercado especial deben consultar las bases y el modelo de solicitud, que se puede presentar hasta el 10 de octubre en la sede electrónica del Ayuntamiento de Moeche o de forma presencial.

El Ayuntamiento de Moeche cuenta con la colaboración del Área de Cultura de la Diputación de A Coruña y de la AVV de Labacengos para la organización de esta novena edición.