El magistrado Javier Tudela Guerrero, nuevo decano de los juzgados de Ferrol

El magistrado Javier Tudela Guerrero ha sido elegido como el nuevo decano de los juzgados de Ferrol. Este nombramiento marca su regreso al cargo, que ya ocupó entre 2013 y 2017. Tudela ha manifestado que su principal objetivo es liderar la "correcta transformación de los 14 juzgados del partido judicial en un único Tribunal de Instancia".

El magistrado también ha señalado otras prioridades para su mandato es “conseguir una plaza más de juez para la jurisdicción civil, dada la "sobrecarga de trabajo" que sufre esta área, además de ofrecer un "apoyo directo y constante" a la jueza de instrucción-violencia sobre la mujer para proteger a las víctimas de la violencia de género.

Javier Tudela, que fue secretario judicial entre 1992 y 2002, accedió a la carrera judicial por oposición. Ha ejercido como juez en Lalín y Ortigueira antes de ascender a la categoría de magistrado en Ferrol. Tras un periodo en Lugo en la jurisdicción contencioso-administrativa, ha regresado a Ferrol como titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1.