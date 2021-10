Los sindicatos reclaman a la Xunta la constitución de una mesa para abordar la situación de Ferrolterra

Los secretarios comarcales de los sindicatos CIG, CCOO y UGT en Ferrolterra han reclamado a la Xunta la constitución de una mesa para abordar la situación laboral en este territorio, pidiendo para ello la convocatoria de una reunión urgente con el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde.

Para ello han entregado a media mañana de este jueves, 7 de octubre, un escrito en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, situado en la plaza de España, en donde además han protagonizado una pequeña concentración.

Así, Manel Grandal, de la CIG, ha incidido en que lejos de lo asegurando por el conselleiro en algunos foros “no hay ningún tipo de acuerdo con los sindicatos, lo que hay es un documento base y lo que necesitamos es sentarnos para discutir y debatir, en donde además este texto recoge que hay algunos asunto que son responsabilidades de la propia Xunta de Galicia, pero no tenemos ninguna respuesta”, ha detallado el representante del sindicato nacionalista.

DESMANTELAMIENTO INDUSTRIAL

José Hurtado, secretario comarcal de CCOO, ha incidido en que “hemos tenidos dos reuniones para conocer esa propuesta de Pacto de Estado por Ferrol de la Xunta, pero solo ha sido para coger datos, no tenemos nada encima de la mesa, mucho proyecto pero nada en firme”, al mismo tiempo que ha incidido en que “ la central térmica de As Pontes está como está, As Somozas está parada”, en alusión al cierre de la planta de Siemens Gamesa, “y Ferrolterra también todos sabemos como está, por lo tanto lo que pedimos son concreciones a todas las políticas y planteamientos sindicales que les hemos dado”.

Desde UGT, José Antonio Díaz, ha detallado que “esta reunión que estamos volviendo a pedir ya fue reclamada meses atrás y ni se nos contestó”, al mismo tiempo que ha detallado que “el Pacto de Estado por Ferrol es un documento base que tenemos que desarrollar con las aportaciones que cada uno queramos concretar”, afeando además a Conde el que “a pesar de que él diga que estamos de acuerdo, eso no es cierto, ya que coincidimos en algunas cosas, pero en otras no”, ha sentenciado.