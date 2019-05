Los pescados blancos son los alimentos que más alergias causan seguidos de los crustáceos y los bivalvos

Cada vez más aumenta el número de pacientes, tanto niños como adultos, que acuden en todo el mundo a las consultas de alergología por alergias alimentarias, y la mayoría están relacionadas con pescados y mariscos lo que supone un porcentaje del 10% y del 14'8% respectivamente en el área sanitaria de Ferrol. El Hospital Naval de Ferrol acoge la primera consulta monográfica de alimentos de Galicia y al frente de la misma está la doctora especialista en alergología, Vanesa García Paz que hace algunas semanas abordó en Oviedo, en el Congreso Nacional Alergonorte, la enterocolitis, una reacción vinculada con la alergia a pescaso y mariscos.

¿QUÉ ES LA ENTEROCOLITIS?

La doctora García Paz, asegura que esta enfermedad no compromete la vida del paciente, pero que se trata de una alergia difícil de diagnosticar debido a que es una reacción a un alimento que no es inmediata y que puede tardar entre una hora y cuatro, en el caso de vómitos; y de cinco a veinticuatro horas en el caso de una diarrea. En muchas ocasiones se confunde con una gastrointeritis aguda y es por ello que muchos pacientes que la padecen no están correctamente diagnosticados.

La enterocolitis se diferencia de la alergia en que esta enfermedad no se mide por la IGE de las alergias habituales.

Los estudios además no son muy numerosos y la prevalencia y las causas de esta alergia todavía no están concretadas aunque sí más vinculadas a pescados blancos en niños y a crustáceos y bivalvos en adultos.

Audio Entrevista con la especialista en alergología del CHUF, Vanessa García Paz

LOS PESCADOS Y MARISCOS MÁS PELIGROSOS

La alergóloga del área sanitaria de Ferrol advierte que no hay una edad de prevalencia para la detección de una alergia y que esta puede surgir a cualquier edad.

Tan sólo se puede eliminar sacando de la dieta el producto que causa dicha reacción.

En el caso de los niños los pescados blancos con los alimentos que provocan más alergias y en los adultos las reacciones se encuentran sobre todo en la ingesta de crustáceos y bivalvos.

La doctora apunta que hay que tener especial atención en el caso de “ingesta inadvertida” que no es otra cosa que el consumo de estos productos en otras formas y preparaciones más camufladas. Es necesario advertir adecuadamente de nuestras alergias en las comidas familiares y en los restaurantes.

¿ POR QUÉ CADA VEZ EXISTEN MÁS ALERGIAS A PESCADOS Y MARISCOS?

En cuanto a los motivos del aumento de las reacciones alérgicas en todo el mundo, la doctora García Paz, asegura que puede deberse a cambios en la dieta, a un sistema inmune poco desarrollado o bien a lo que ellos llaman “teoría de la higiene”. Esta teoría defiende que las alergias aumentan porque nuestro sistema no se sabe defender adecuadamente y es que cada vez los humanos nos desarrollamos en ambientes más estériles, lavamos mucho todo lo que nos rodea y también los alimentos, sobre todo en zonas urbanas.