Toni tiene 39 años y síndrome de Down lleva desde los 24 trabajando. Se formó en pastelería, trabajó en hostelería, también en una residencia de ancianos y ahora está en el departamento de logística de Pull&Bear, en el polígono Río do Pozo, en Narón donde lo han hecho indefinido.

Le gusta trabajar y tener su propia independencia económica. Vive con su madre y el día que no esté le gustaría poder vivir con sus amigos y tener una vida autónoma.

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y Ferrol ha sido escogida por la Federación Down Galicia para entregar sus premios en el Teatro Jofre y para homenajear la tarea que Teima Down Ferrol ha realizado durante estos últimos treinta años.

ACOMPAÑAMIENTO DE TEIMA DOWN FERROL

El objetivo de Teima Down Ferrol desde su nacimiento en el año 1994 ha sido desde su creación mejorar la calidad de vida de estas personas y conseguir su plena inclusión en la sociedad así como promocionar su vida independiente.

¿Se ha logrado? Marta Álvarez, responsable del área de formación y empleo de Teima Ferrol asegura que se ha avanzado menos de lo esperado, sigue habiendo barreras y que sólo se consigue emplear a un 5% de las personas que acompañan.

Las familias son un pilar importante para que consigan sus objetivos y se desarrollen de manera individual, Teima realiza un acompañamiento de apoyos personalizados desde la etapa escolar hasta la vida adulta a través de programas de formación, de empleo y otras destrezas cuando son ya mayores.