Las pegadas de carteles ensucian la imagen de Ferrol

La ciudad de Ferrol aparece todos los días ensuciada por la pegada de carteles de conciertos, espectáculos, partidos políticos etc.Cientos de carteles invaden cada calle de la ciudad de forma ilegal. Se pegan en la mayoría de las farolas, en las fachadas, en las persianas y ventanales de los comercios cerrados, se aprovecha casi cada hueco. Hay también escaparates, locales comerciales en venta o alquiler, que han aparecido con sus cristaleras llenos de carteles.

La normativa municipal prohíbe colocar carteles, pancartas, banderolas o adhesivos en espacios y propiedades municipales o de su competencia se contempla en la actual Ordenanza municipal de limpeza e recollida de residuos do Concello de Ferrol como una infracción grave y que está tipificada con sanciones entre 751 y 1.500 euros. Además las empresas anunciantes no retiran los carteles, siendo el Concello quien asume el coste de retirar esos papeles pegados y que actualmente no está realizando.

Cabe recordar que la ciudadaspira en estos momentos a que la Unesco declare patrimonio mundial los bienes incluidos en su candidatura bajo la denominación “Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”.