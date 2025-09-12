El Instituto Gallego de Cirugía Ocular inicia en Ferrol un programa de revisiones visuales en colegios para prevenir el fracaso escolar

Coincidiendo con la vuelta al cole, el Instituto Gallego de Cirugía Ocular (IGCO) pondrá en marcha en Ferrol un programa pionero de revisiones visuales en centros educativos. La iniciativa, dirigida especialmente a los niños más pequeños, pretende identificar a tiempo posibles problemas oculares que muchas veces pasan desapercibidos y que pueden estar detrás de dificultades de aprendizaje e incluso del fracaso escolar.

La directora médica de IGCO, Ana González, explicó en COPE Ferrol que la idea nace de la experiencia en consulta: “Nos encontramos con niños que arrastran problemas escolares o de otro tipo que no han sido adecuadamente diagnosticados. Muchas veces debajo de estas problemáticas hay un problema visual, no siempre de agudeza, sino de eficacia del sistema visual”.

revisiones y charlas informativas

Las revisiones no se limitarán a comprobar la visión de cada ojo, sino que incluirán pruebas para detectar ambliopías, microestrabismos o dificultades de coordinación ocular. “Se trata de un screening básico que permitirá saber si el sistema visual del niño es eficaz o no. En los casos en que se detecten anomalías, se recomendará una exploración oftalmológica más en profundidad”, detalló González.

El estreno será en el Colegio San Rosendo de Ferrol, los días 23 y 24 de septiembre. Además de las revisiones a los escolares, el proyecto contempla charlas informativas para padres y profesores con el fin de facilitar la detección de señales de alerta como guiños frecuentes, tics, dolores de cabeza, falta de atención o quejas de visión borrosa.

REVISIONES ABIERTAS PARA OTROS CENTROS

IGCO ha habilitado un formulario en su web para que otros centros y guarderías de la comarca puedan sumarse a la iniciativa. La intención es ampliar progresivamente el calendario a lo largo de este curso y del siguiente, con el objetivo de llegar al mayor número posible de niños.

“Queremos dar esa ayuda a todas las familias, porque la infancia es fundamental y muchos problemas de visión que parecen leves pueden derivar en retrasos en el aprendizaje o frustración en los niños si no se detectan a tiempo”, subrayó la doctora González.