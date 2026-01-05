Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el túnel ferroviario de A Malata, en Ferrol

Los servicios de emergencia localizaron y rescataron en la tarde de este domingo, 4 de enero, el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad en el interior del túnel ferroviario de A Malata, en el municipio de Ferrol.

Aunque la investigación permanece abierta para esclarecer las causas del fallecimiento, los primeros indicios apuntan a que no se trata de una muerte violenta.

El hallazgo movilizó un importante despliegue de seguridad en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, siendo este último el encargado de asumir la instrucción de las diligencias.

También intervinieron los Bomberos del parque municipal de Ferrol, quienes realizaron las labores de rescate del cadáver en el entorno de las vías del tren.

Tras la llegada de la comisión judicial, se autorizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Hospital Naval. Allí se le practicará la autopsia para determinar con exactitud las causas y el momento del deceso.