Galicia recibe el comienzo del invierno con un temporal que deja nieve, lluvia y frío en toda España

El primer domingo de invierno estará marcado en la Península Ibérica por la influencia de varios frentes atlánticos que recorrerán el territorio de noroeste a sureste. A esta dinámica se suma la aproximación de un sistema de bajas presiones que favorecerá la entrada de una masa de aire polar, intensificando el descenso térmico y el carácter invernal de la jornada.

Alerta por nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo por nieve en las montañas del Sistema Central, la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, la Serranía de Cuenca y Sierra Nevada. Se esperan abundantes nevadas con posibilidad de que se extiendan a zonas aledañas, especialmente en sectores de la meseta Norte.

Las cotas de nieve se situarán inicialmente en torno a 1.000-1.200 metros, pero descenderán hasta los 900 m en algunas áreas del noroeste. Se prevén acumulados de nieve de entre cinco y diez centímetros en las próximas 24 horas.

Lluvias y heladas generalizadas

La Aemet también ha prolongado el aviso amarillo por lluvias abundantes en las Islas Baleares y en el litoral de Girona. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas en los litorales de Galicia, el entorno pirenaico, el área del mar de Alborán y la mitad sur de la vertiente atlántica, donde podrían ser fuertes y persistentes, sobre todo en Andalucía.

Además, se prevén bancos de niebla matinales, especialmente en zonas de montaña, y se producirán heladas o temperaturas cercanas a los 0ºC hasta en 14 provincias, entre ellas Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

En Canarias, el tiempo también será inestable durante el domingo, con intervalos nubosos y lluvias en las islas de mayor relieve, que podrían aparecer de forma ocasional en el resto del archipiélago.

Desplome térmico y fuerte viento

Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte de la Península, un descenso que podrá ser notable en la mitad norte, donde se podrían registrar temperaturas en negativos al final del día. En Canarias, en cambio, los termómetros permanecerán sin grandes variaciones.

El viento soplará del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes en los litorales del sur peninsular y, muy especialmente, en todo el litoral de Galicia. La costa gallega se encuentra en aviso naranja por olas de hasta seis metros de altura.