La fragata “Almirante Juan de Borbón” zarpa de Ferrol para un despliegue de dos meses en el Atlántico

La fragata "Almirante Juan de Borbón" zarpó en el mediodía de este miércoles del Arsenal Militar de Ferrol para un despliegue de dos meses en el Atlántico, donde se integrará en el Grupo de Combate Expedicionario "Dédalo 25-3". El buque militar, con una dotación de 194 personas, se dirigirá a la costa este de Estados Unidos para participar en el ejercicio multinacional UNITAS.

El acto de despedida, presidido por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, se celebró en el muelle número 5. En sus primeras declaraciones a los medios en su nuevo cargo, González-Cela expresó su orgullo por liderar una escuadrilla de la Armada con "las mayores capacidades" y la capacidad de alistar unidades para misiones internacionales.

"Es un orgullo ver que la escuadrilla es capaz de proporcionar dos barcos," afirmó González-Cela, haciendo referencia también al buque logístico "Cantabria", que acompañará al grupo de combate durante dos semanas y que ha zarpado en la tarde de este miércoles.

Por su parte, el comandante de la fragata "Almirante Juan de Borbón", el capitán de fragata Miguel Romero Contreras, explicó que el objetivo principal es participar en el ejercicio UNITAS, una "oportunidad muy buena para continuar con nuestro adiestramiento y alistamiento." Este ejercicio, de gran tradición, contará con más de 8.000 marinos de múltiples nacionalidades y medios aéreos y terrestres, además de navales. "Es un ejercicio muy demandante, una oportunidad muy buena de continuar adiestrándonos y seguir un nivel de alistamiento alto para lo que se necesite," destacó.

La tripulación de la "Almirante Juan de Borbón" está compuesta por 155 hombres y 39 mujeres. Se espera que la fragata regrese a su base en Ferrol alrededor del 25 de octubre.

LA “MÉNDEZ NÚÑEZ”

González-Cela también se refirió al despliegue actual de la fragata "Méndez Núñez", otro hito para la Armada y para Ferrol. La nave se encuentra actualmente en tránsito de regreso a España tras un despliegue en Asia, donde ha participado en ejercicios con diversas marinas y apoyado a la industria nacional.

En cuanto a las próximas operaciones, el comandante de la 31ª Escuadrilla mencionó que el buque "Cantabria" se integrará en un grupo permanente en el último trimestre de este año, y se espera que otras unidades, incluida la "Almirante Juan de Borbón", continúen participando en ejercicios y agrupaciones permanentes el próximo año.

"Podemos estar orgullosos del nivel de actividad que está teniendo la escuadrilla y de la imagen que estamos dando," concluyó González-Cela, enfatizando que este esfuerzo contribuye a la política de disuasión y defensa de la Alianza.