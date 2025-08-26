COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

La fragata “Almirante Juan de Borbón” se despide de Ferrol para unirse al Grupo de Combate “Dédalo 25-3”

El acto, presidido por el comandante de la 31ª Escuadrilla, se celebrará este miércoles en el Arsenal Militar de Ferrol

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ tiene su base en Ferrol

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ tiene su base en Ferrol

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La fragata "Almirante Juan de Borbón" se prepara para zarpar de Ferrol e integrarse en el Grupo de Combate Expedicionario "Dédalo 25-3". Su partida está programada para el próximo miércoles, 27 de agosto, a las 13:00 horas.

La ceremonia de despedida tendrá lugar en el muelle número 5 del Arsenal Militar de Ferrol y estará presidida por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie.

