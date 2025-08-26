La fragata “Almirante Juan de Borbón” se despide de Ferrol para unirse al Grupo de Combate “Dédalo 25-3”

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ tiene su base en Ferrol

La fragata "Almirante Juan de Borbón" se prepara para zarpar de Ferrol e integrarse en el Grupo de Combate Expedicionario "Dédalo 25-3". Su partida está programada para el próximo miércoles, 27 de agosto, a las 13:00 horas.

La ceremonia de despedida tendrá lugar en el muelle número 5 del Arsenal Militar de Ferrol y estará presidida por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie.