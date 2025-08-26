La fragata “Almirante Juan de Borbón” se despide de Ferrol para unirse al Grupo de Combate “Dédalo 25-3”
El acto, presidido por el comandante de la 31ª Escuadrilla, se celebrará este miércoles en el Arsenal Militar de Ferrol
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
La fragata "Almirante Juan de Borbón" se prepara para zarpar de Ferrol e integrarse en el Grupo de Combate Expedicionario "Dédalo 25-3". Su partida está programada para el próximo miércoles, 27 de agosto, a las 13:00 horas.
La ceremonia de despedida tendrá lugar en el muelle número 5 del Arsenal Militar de Ferrol y estará presidida por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie.
Escucha en directo
COPE FERROL
"Que Pedro se quede con las fotos en camisa color guardabosques, que Feijóo opta por ofrecer medio centenar de medidas para que el agosto de fuego de 2025 no se vuelva a repetir"
Jorge Bustos
Lo último
#ElSoufflé (25-08-2025)
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h