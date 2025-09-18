Ferrol se suma al Día Nacional del Sarcoma con mesas informativas en el Complejo Hospitalario Universitario (CHUF)

La Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (ASARGA) instalará mesas informativas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para conmemorar el Día Nacional del Sarcoma este viernres, 19 de septiembre.

La iniciativa se enmarca en las II Jornadas de Puertas Abiertas sobre el Sarcoma, organizadas por la Fundación Maripaz Jiménez Casado (FMPJC) en 40 centros de las 17 comunidades autónomas.

El objetivo de las mesas es proporcionar información vital sobre el sarcoma a pacientes, familiares y personal sanitario. Aunque su incidencia es baja, el sarcoma es un tipo de cáncer "altamente complejo y agresivo" que se origina en los tejidos blandos y los huesos.

Campaña de concienciación en redes sociales

Coincidiendo con las jornadas, se lanzará la campaña en redes sociales

#VocesdoSarcoma. El objetivo es que la etiqueta se convierta en trending topic entre las 13:00 y las 14:00 horas, invitando a la ciudadanía a publicar un mensaje que les gustaría transmitir a la sociedad en este día.

En la misma franja horaria, se realizará una conexión en línea para presentar un documento sobre la figura del gestor de casos en sarcomas.

La falta de conocimiento sobre esta enfermedad es uno de sus principales desafíos, lo que a menudo retrasa el diagnóstico y el tratamiento adecuado. La labor de divulgación es crucial para que tanto la población como los profesionales sanitarios puedan identificar los síntomas de manera temprana y mejorar los pronósticos de los pacientes.

A pesar de que el sarcoma representa menos del 1% de los tumores, sigue siendo una enfermedad "ampliamente desconocida y con recursos limitados". Desde su fundación, ASARGA se ha consolidado como una entidad de referencia en el acompañamiento a las personas afectadas y ha posicionado a A Coruña como un enclave clave en la lucha contra esta patología.