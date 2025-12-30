Ferrol premia la excelencia científica y arquitectónica con los galardones Ángeles Alvariño y González Llanos

El salón de recepciones del Concello de Ferrol se vistió de gala en la tarde de este lunes, 29 de diciembre, para acoger la entrega de los prestigiosos Premios de Investigación Ángeles Alvariño (Ciencias) y González Llanos (Ingeniería y Arquitectura). El acto, presidido por el alcalde José Manuel Rey Varela, puso en valor el papel de la ciudad como polo de conocimiento y talento.

En esta edición se presentaron un total de 32 trabajos, evaluados por un jurado de expertos de primer nivel, entre los que figuraba la reconocida primatóloga Rebeca Atencia.

Las ganadoras: Alzheimer y gestión de emergencias

El jurado otorgó los galardones, con una dotación económica de 10.000 euros por categoría, a dos investigadoras con proyectos de alto impacto social:

Premio Ángeles Alvariño (Ciencias): Recayó en Inmaculada Jennifer Gómez Pérez, investigadora de la Universidade da Coruña (UDC). Su trabajo, titulado “Nanoterapias sostenibles para una biomedicina del futuro: terapias avanzadas contra el alzheimer y valoración de residuos”, destaca por su potencial aplicabilidad en el ámbito sanitario y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Concello de Ferrol Participantes en la entrega de premios

Premio González Llanos (Ingeniería y Arquitectura): Fue para la arquitecta Patricia Muñiz Núñez, por su proyecto “De la emergencia a la recuperación”. El tribunal calificó su propuesta como "excelente", otorgándole la máxima puntuación entre todos los trabajos presentados en esta convocatoria.

Inspiración para futuras generaciones

Durante su intervención, Rey Varela subrayó que la actividad investigadora es el motor que permite a la comunidad "mejorar como personas y como sociedad". El alcalde destacó que estas distinciones no solo premian el talento individual, sino también la responsabilidad de transformar la realidad a través del conocimiento.

Asimismo, el regidor aprovechó para recordar el legado de Ángeles Alvariño y González Llanos, figuras ilustres que dan nombre a los premios y que resultan fundamentales para entender la identidad de Ferrol. El acto concluyó con una invitación a la comunidad científica a seguir participando en próximas ediciones para mantener vivo el espíritu innovador de la ciudad.