Ferrol estrena una nueva talla del Cristo del Desenclavo para su Semana Santa

La Semana Santa de Ferrol, de Interés Turístico Internacional, contará este año con una importante novedad. La Cofradía del Santo Entierro procesionará en Viernes Santo con una nueva talla del Cristo del Desenclavo, una réplica exacta de la imagen original del siglo XVII. El mal estado de conservación de la pieza histórica ha llevado a la cofradía a encargar una nueva escultura para poder continuar con la recuperada ceremonia del Desenclavo.

La recuperación de un rito del siglo XVII

La ceremonia del Desenclavo fue recuperada por la cofradía en el año 2022, aunque su origen se remonta a 1690. Según explica el hermano mayor, Antonio Sixto, la documentación acredita que el rito ya se celebraba en el antiguo Ferrol. La iniciativa de revivirla buscaba "cerrar el círculo de alguna manera", conectando los oficios del Viernes Santo con la posterior procesión del Santo Entierro.

Del deterioro a una nueva imagen

Tras la primera representación del Desenclavo en 2022, se constató que el Cristo articulado original estaba "deteriorado, no, lo siguiente, muy mal", en palabras de Sixto. Se le realizó incluso un TAC a la imagen para evaluar su estado, confirmando la gravedad de los daños. A pesar de los esfuerzos, la talla apenas pudo utilizarse en las ceremonias posteriores.

La cofradía barajó restaurar la pieza, pero el proceso se reveló inviable. Al tratarse de una talla con más de 300 años, la intervención de Patrimonio obligaba a una serie de estudios y trabajos previos que encarecían enormemente el proyecto. "Toda la parte administrativa cuesta más que la propia restauración", lamenta el hermano mayor. Además, los plazos se extendían hasta dos años, lo que impedía garantizar su presencia en la Semana Santa.

Ante esta situación, se decidió encargar una réplica a Fernando Aguado, un prestigioso imaginero de Sevilla. La nueva imagen, que será bendecida por el obispo, es una copia fiel en su articulación, pero con una policromía actualizada al estilo del tercio final del siglo XVII, corrigiendo los múltiples repintes que tenía la original.

Una vivencia íntima de la fe

El hermano mayor subraya que la intención de la cofradía es fomentar una vivencia más profunda y personal de la fe. "Queremos que la cofradía tuviera un carácter íntimo y religioso que predominara sobre el espectáculo externo", afirma Sixto. Considera que la procesión es una extensión natural de los oficios celebrados previamente en la iglesia.

Para la cofradía, el Viernes Santo es un día completo de devoción que comienza a las 11 de la mañana con un Vía Crucis solemne. La jornada continúa con el Sermón de las Siete Palabras, los oficios, el Desenclavo en el atrio de San Julián y, finalmente, la procesión del Santo Entierro.