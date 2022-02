El PP de Ferrol denuncia el “lamentable” estado que presentan los baños públicos de las playas

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol ha denunciado el “lamentable” estado que presentan los baños públicos de las playas, según ha traslado uno de sus ediles, José Tomé, que instó al gobierno que preside Ángel Mato a “cumplir con los trabajos de mantenimiento de los servicios públicos ubicados en los arenales de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas”, ya que ha detallado que “es lamentable el estado en el que se encuentran, llenos de grafitis, con puertas forzadas, sin agua y así llevan varios meses”.

En A Fragata se acumulan diferentes desperfectos - FOTO: PP de Ferrol

Tomé lamentó “esta dejadez” del gobierno que “lo único que está provocando es un deterioro en el servicio, además de dar una mala imagen de la ciudad”, ya que “hemos estado disfrutando afortunadamente de buen tiempo, han sido muchos los vecinos y visitantes que se acercaron a los arenales y vieron el penoso estado de los aseos sin las condiciones higiénicas necesarias”.

Puerta en uno de los baños públicos - FOTO: PP de Ferrol

A través de un comunicado Tome detalla que “una vez finalizada la temporada de playas, estas instalaciones públicas no fueron vigiladas, ni se hizo el mantenimiento correspondiente de ahí que en la actualidad nos encontremos con esta situación que parece no ver el alcalde, ya que por allí no ha ido”.

Desde el PP también trasladan que “condenamos el vandalismo, pero también tenemos que condenar el pasotismo de este gobierno que ni se preocupa, ni se ocupa de la zona rural”.