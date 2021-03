Ferrol en Común reclama al gobierno de Mato mejorar la administración electrónica

El portavoz del grupo municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez, reclama al gobierno local que proceda a la mejora de la administración electrónica, además de pedir que el Ayuntamiento se adhiera a la Agenda 2030, peticiones realizadas a través de sendas mociones presentadas al pleno de fin de mes, previsto para el próximo jueves, 25 de marzo.

“Vemos colas de ciudadanos que tienen que esperar frente al Ayuntamiento, la Xunta, centros públicos y creemos que es necesario implementar y modernizar la administración electrónica” ha asegurado Suárez.

“El Ayuntamiento de Ferrol casi no permite realizar por vía electrónica ningún trámite” ha asegurado el portavoz, por lo que “desde FeC pretendemos que esta moción sirva para mejorar de una manera sustancial la administración electrónica, buscando favorecer a toda la ciudadanía, que tendría acceso a la realización de trámites administrativos cualquier día y a cualquier hora, y sin desplazamientos”.

AGENDA 2030

La otra moción presentada por Ferrol en Común y que “ya tenía que tenerse hecho hace muchos meses” como aseguraba el edil, pues “vemos como en otras ciudades se está avanzando y Ferrol está quedando atrás, no solo en infraestructuras o carga de trabajo, si no en la implementación de nuevas políticas centradas en las personas”, en donde Ferrol en Común propone la adhesión a la Agenda 2030, que según Suárez es “una estrategia que no solo implica una diagnosis en todos los ámbitos en la que se desarrollan políticas locales, sino que se trata de que a largo plazo todos los grupos políticos, ciudadanía y tejido social puedan ponerse de acuerdo en la decisión de en qué aplicar los recursos públicos, teniendo presente la sostenibilidad, la erradicación de la pobreza, la mejora de la movilidad, y una serie de ejes que se concretan en 17 objetivos de desenrollo sostenible”.