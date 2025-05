Ferrol acogerá el I Foro Estranxeiría 2025 para analizar el nuevo reglamento y la diversidad cultural

Ferrol - Publicado el 16 may 2025, 09:25

Ferrol se convertirá la próxima semana en el epicentro del debate sobre extranjería con la celebración del I Foro Estranxeiría Ferrol 2025, organizado por el Patronato Concepción Arenal bajo el lema "Día da Diversidade. Diálogo e desenvolvemento entre as culturas". El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol y la Deputación da Coruña, se desarrollará los días 20 y 21 de mayo en la sede de Afundación, en la praza da Constitución.

El foro abordará en profundidad las implicaciones del nuevo Reglamento de Extranjería, así como diversas temáticas relacionadas con la diversidad cultural y la integración de personas migrantes.

A lo largo de dos intensas jornadas, expertos en derecho de extranjería, representantes de la Secretaría de Estado de Migración, Policía Nacional, abogados, trabajadores sociales, académicos y miembros de diversas entidades sociales compartirán sus conocimientos y experiencias.

La jornada del martes se centrará en la entrada en vigor del nuevo reglamento y contará con la apertura del director xeral de Xustiza, José Tronchoni Albert, y la bienvenida del alcalde de Ferrol, José Manuel Varela Rey.

La primera mesa redonda ofrecerá un relatorio inaugural a cargo de Giovani Lazari, abogado del Despacho Pérez Lama de A Coruña, quien abordará la "Conferencia Xeral sobre a entrada en vigor do novo regulamento", acompañado por María Cristina Pereiro Paz de Cáritas Diocesana de Ferrol.

Posteriormente, se analizarán las "Novidades do Regulamento de Estranxeiría e o perfil que buscan as empresas ao contratar estranxeiros" con la participación de Juan José Franco Casal, y se presentarán "Poster Informes Sociais e características do Novo Regulamento de Estranxeiría" por parte de trabajadores sociales del Patronato Concepción Arenal, acompañados por representantes de la entidad "Ecos del Sur".

La tarde del martes se dedicará a analizar el reglamento en detalle, con mesas redondas sobre el "Permiso de residencia para deportistas de élite", el "Dereito á educación dos migrantes", y una intervención del representante de la Secretaría de Estado de Migración sobre el "Novo Regulamento de Estranxeiría". La jornada concluirá con un concierto musical a cargo del pianista Alonso Pinilla Villamor y la flautista Valery Miranda Bonzano.

SEGUNDO DÍA

La jornada del miércoles estará dedicada al "Día da Diversidade Cultural". La apertura será con el director xeral de Formación e Cualificación, Zeltin Lado Lago, se abordarán temas como el "Asilo: Cambios co novo regulamento", la "Trata: procedemento sancionador", y la "Sanidade no Novo Regulamento".

La tarde se centrará en aspectos específicos como el "Arraigo Familiar, Tarxeta Comunitaria", el "Arraigo Social, Sociolaboral e 2ª oportunidade", y los "Requisitos para ofrecer postos de traballo en caso de Arraigo".

El foro concluirá con una mesa de conclusiones a cargo del sociólogo Miguel Castro, la clausura por parte del portavoz del PSOE en la Deputación da Coruña y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y una actuación de la Rondalla Ferrolana "So Elas".

Este I Foro Estranxeiría Ferrol 2025 se presenta como una cita fundamental para profesionales, estudiantes, representantes de administraciones públicas y entidades sociales, así como para cualquier persona interesada en comprender las nuevas dinámicas de la extranjería y la importancia de la diversidad cultural en la sociedad actual.