Feijóo dice que el Gobierno “tiene la obligación” de contratar un barco mientras no se inician las fragatas

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “mientras no se puedan iniciar las fragatas, el Gobierno central tiene el compromiso y la obligación de contratar un barco por el importe de lo comprometido” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018 y de esta forma “darle trabajo a Navantia”, además de “recordarle” al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que “no se puede cerra la central térmica más grande de España, de 1.400 megavatios (MW) y que no se olvide, por mucho que haya ahora en el Gobierno miembros del mismo que su obsesión ha sido cerrar Reganosa --en alusión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz-- y que no improvise, porque cerrar esa empresa de gas es un golpe no solo a toda esta zona, sino que también a la capacidad de reparaciones del astillero de Navantia”, lo que le ha valido para incidir en que “cuando no hay trabajo, o no hay trabajo suficiente, no es buenos que aún encima la gente se dedique a desmantelar las industrias que hay”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el también candidato del PPdG a la Presidencia de la Xunta en un desayuno celebrado en un local de hostelería de Ferrol, en donde se han dado cita más de 400 personas y ante los que Feijóo se ha dedicado a ir explicando las actuaciones realizadas por su Gobierno en los últimos años al frente de la Xunta.

CONTINUAR TRABAJANDO

Más de 400 personas se dieron cita en el desayuno en el que Feijóo hizo balance del Gobierno - FOTO: PPdG

El político ourensano se ha comprometido “a seguir trabajando por Ferrol” ya que ha traslado que “siempre que hubo problemas, defendemos la industria de esta comarca”, poniendo como ejemplo “los más de 80 millones de euros destinados al sector naval, para poder modernizar los astilleros de Navantia, la formación de la industria auxiliar o el apoyo a la eólica marina”, recordando que la llegada de los primeros contratos, con la empresa Iberdrola, “no fueron por casualidad”, incidiendo en que tanto sector naval como universidad deben de estar unidas y por ello “la apuesta del Gobierno gallego por el Campus Industrial de Ferrol, conectando así la universidad con el principal motor económico de esta zona”.

En el capítulo de infraestructuras ha reseñado que se encuentra en redacción el proyecto para la reformulación de la Vía de Alta Capacidad (VAC) de la Costa Norte, el tramo entre la AG-64 (Ferrol-Vilalba) y Sanguiñeira, ambos en San Sadurniño o la mejora de la AC-566 entre Valdoviño y Cedeira, mientras que en cuanto al ferrocarril ha asegurado que “no se va a renunciar a la llegada del tren de alta velocidad a Ferrol y que se están dando los primeros pasos con la estación intermodal”, recordando también las obras de saneamiento, “con una inversión global de 278 millones de euros” y que se han realizado en hasta seis municipios de la ría de Ferrol.

Los participantes llegaron de toda la comarca y de diversos sectores de la sociedad - FOTO: PPdG

AMPLIACIÓN DEL ARQUITECTO MARCIDE

Sobre el ámbito sanitario, Núñez Feijóo ha destacado la ampliación del Hospital Arquitecto Marcide, con una inversión de 56,8 millones de euros para acometer dos nuevos edificios y pasar de 43.000 a 67.000 metros cuadrados, dejando así “un hospital para los próximos 50 años”, mostrando también su satisfacción con el Plan Rexurbe, que se está desarrollando en el barrio de Ferrol Vello, en donde ya han sido adquiridos 19 inmuebles e incluso ya se han iniciado las obras de rehabilitación en algunos de ellos.