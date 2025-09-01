COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

El ‘Eurojackpot’ de la ONCE reparte más de 5.000 euros en Valdoviño

El premio, de 5.773,70 euros, corresponde a un boleto de 4 números y 2 soles del sorteo del pasado 29 de agosto

Foto de archivo de varios boletos en un kiosko de la ONCE

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La suerte ha sonreído a Valdoviño con un premio de 5.773,70 euros del sorteo ‘Eurojackpot’ de la ONCE. El boleto ganador, que acertó cuatro números y dos soles, fue vendido el pasado viernes, 29 de agosto.

La vendedora de la ONCE, Cristina López, fue quien llevó la fortuna a la localidad desde su punto de venta, situado en el número 1 del Paseo Puerta del Sol.

Para el próximo sorteo, el martes 2 de septiembre, el ‘Eurojackpot’ pone en juego un bote de 61 millones de euros.

El ‘Eurojackpot’ es un sorteo europeo que se celebra cada martes y viernes en Helsinki, y en el que participan 19 países. Los participantes deben acertar 5 de 50 números posibles y 2 de 12 soles. El bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros, y su cuantía aumenta semanalmente si no hay ganadores de primera categoría.

Los cupones de la ONCE y el ‘Eurojackpot’ son parte de la lotería social, segura y responsable que comercializa la Organización a través de sus más de 20.700 vendedores. Además, pueden adquirirse a través de su página web, www.juegosonce.es, y en los establecimientos colaboradores autorizados.

