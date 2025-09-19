La Diputación de A Coruña invierte más de 340.000 euros en una nueva estación náutica en el lago de As Pontes

La Diputación de A Coruña ha puesto en marcha la licitación para las obras de la futura estación náutica en el lago de As Pontes, con una inversión de 340.536,35 euros. El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, tiene como objetivo impulsar el turismo sostenible y las actividades deportivas en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de septiembre.

Las obras prevén la creación de una explanada de más de 3.800 metros cuadrados con rampas y gradas para facilitar el acceso al agua. Este espacio estará diseñado para embarcaciones de remo como kayaks, así como para embarcaciones de vela ligera y lanchas de apoyo.

Además, el proyecto incluye la instalación de redes de servicios (electricidad, abastecimiento y saneamiento), así como una zona específica para la limpieza y desinfección de las embarcaciones.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó la "vocación sostenible" del proyecto y su capacidad para poner en valor el lago de As Pontes como un "recurso natural y turístico".

Formoso señaló que la llegada de fondos europeos permite realizar "inversiones estratégicas que fortalecen la economía local y diversifican el futuro de un territorio que es industria, pero también naturaleza, patrimonio y turismo".

Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de tres millones de euros para la provincia, que también incluye mejoras en las Fragas do Eume y en el proyecto del Xeoparque do Cabo Ortegal.