Diputación de A Coruña y ayuntamiento de Ferrol piden más inversión a la Xunta en instalaciones deportivas

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha visitado este viernes las obras que el organismo provincial financia en el estadio ferrolano de A Malata, donde ha demandado a la Xunta que tenga "un trato igual con la ciudad de Ferrol", con respecto a otras poblaciones de Galicia, ya que "la falta de inversión en las instalaciones deportivas de esta ciudad se hace notable desde hace mucho tiempo".

"La gente no espera por competencias y tendrá que decidir quien se compromete con la ciudad y quien pasa de ella", ha dicho Formoso, que ha estado acompañado en la visita por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), y el presidente del Racing de Ferrol, José María Criado. "Nosotros no pasamos de Ferrol, nosotros nos comprometemos y aquí están los hechos", ha dicho el presidente provincial, que ha añadido que esta institución invierte en esta obra 600.000 euros.

A renglón seguido, Formoso ha explicado que, tanto desde la alcaldía como desde la presidencia del Racing han solicitado ha "una fase más" para "reformar las cubiertas del estadio", una intervención que "se va a hacer" este año. No obstante, ha reclamado a la Xunta que "también eche una mano": "Sabemos que es difícil, que no hay varitas mágicas, que el presupuesto es el que es, pero el presupuesto es el que es para todas la ciudades de Galicia, no para todas menos para Ferrol".

UNA OBRA "IMPRESCINDIBLE"

En los mismos términos se ha expresado el regidor de Ferrol, Ángel Mato, que ha reseñado que "esta obra es imprescindible y urgente", por lo que ha agradecido la implicación de la diputación y ha dicho que "echa en falta el mismo apoyo por parte de la Xunta".

Para el alcalde, "Ferrol no recibe los fondos que debería para mejorar sus instalaciones deportivas", por lo que ha querido "recordar el compromiso que tiene el presidente Rueda" que, en su día, le trasladó que "aportarían el 30% de la mejora de las instalaciones deportivas" de las que se hiciese cargo el ayuntamiento.

Por ultimo, el presidente del Racing de Ferrol, José María Criado, ha agradecido la aportación para reformar esta zona del estadio en el que juega su equipo. "Yo soy de los que digo que las administraciones, cuando trabajan en conjunto y hay buena voluntad, las cosas se logran", ha sentenciado.