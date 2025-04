¿Sabes cómo detectar si estás quemado en tu trabajo?

¿Alguna vez te has sentido quemado/a en el trabajo?

El síndrome del trabajador quemado es mucho más habitual de lo que pensamos y normalmente se diagnostica tarde, cuando ya se presentan cuadros de ansiedad o depresión que impiden la normal realización de las tareas laborales y cotidianas.

Se produce sobre todo por un exceso de demanda, cuando en nuestro puesto tenemos que asumir muchas más tareas de las que nos corresponden; también en aquellas personas que no saben decir que no o que no desconectan ni los fines de semana de su trabajo.

Esto provoca un malestar físico y emocional que nos hace menos eficaces y productivos y que nos aleja de nuestro compromiso con la empresa.

Cartel anunciador de la charla que ofrecerá ASOTRAME

Ivana Iglesias, psicóloga de ASOTRAME, (Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas) que este miércoles ofrecerá una charla on line gratuita sobre esta problemática a partir de las 17.00 horas, nos habló de las señales a las que debemos de estar atentos.

"A nivel físico, son personas que se quejan, que están mucho más cansadas, que incluso tienen dolores musculares, cefaleas, problemas digestivos, alteraciones en el sueño. También a nivel emocional están más irritables, tienen cambios de humor sin motivo aparente. Muestran mayor indiferencia hacia el trabajo, hay problemas de ansiedad, de tristeza, sintomatología depresiva, desmotivación, etc."

soluciones

Sacar tiempo para el autocuidado, desconectar, buscar apoyo terapéutico o descansar, son algunas de las soluciones para evitar esta problemática y el malestar que nos provoca, así como gestionar bien la jornada laboral tomándonos descansos y haciendo una buena planificación de tareas. La conciencia social pasa por recordar a las empresas que tener un trabajador quemado perjudicará al rendimiento del mismo.

Ivana recuerda que "Un trabajador quemado tiene muchísimas más posibilidades de coger una baja laboral y ello implica tener que contratar a otra persona, volver a formarla, por lo tanto, la empresa sí que es cierto que debería tener presente, no sólo el trabajador quemado, sino lo que implica para la empresa."

Las personas que quieran sumarse a esta charla gratuita tienen hasta el martes de la próxima semana para anotarse, llamando al 604080169 o escribiendo a psicologiaferrol@asotrame.com