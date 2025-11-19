Granada da la bienvenida a la Navidad con una gran zambomba solidaria de la mano de Abades

El próximo sábado 29 de noviembre, Granada dará la bienvenida a la Navidad con una tradicional zambomba en La Huerta del Sello. El evento, organizado por Grupo Abades, arrancará a las dos de la tarde y ofrecerá una jornada completa de gastronomía, música y solidaridad en un entorno cercano al centro de la ciudad.

Música y gastronomía para empezar la Navidad

Los asistentes disfrutarán de una propuesta musical variada. La jornada contará con la actuación en directo del grupo La Pescadora, que ofrecerá un repertorio de flamenquito navideño, y la fiesta se alargará durante el tardeo con la música de un DJ. La oferta gastronómica incluirá un cóctel con un rincón de migas con torreznos, postres y dulces típicos como mantecados y anís para celebrar el comienzo de las fiestas.

Un plan con conciencia solidaria

El evento también tendrá un fin solidario, ya que durante la celebración se organizará una rifa benéfica voluntaria para apoyar a Elenita, una niña que padece una enfermedad rara. Desde la organización animan a participar, destacando que, aunque "debemos pasárnoslo bien", también "tenemos que ser conscientes de que hay gente que tiene unas situaciones en las que podemos ayudar".

Debemos pasárnoslo bien, pero tenemos que ser conscientes de que podemos ayudar"

Reservas y aforo limitado

Desde la organización subrayan la importancia de reservar con antelación, ya que el aforo es limitado para garantizar una experiencia de calidad. Las personas interesadas pueden realizar su reserva llamando al teléfono de La Huerta del Sello: 958 53 60 78, para evitar así los "lamentos" de última hora por haberse quedado sin sitio.