Concentración de los mariscadores de la ría de Ferrol ante el edificio de la Xunta asegurando que “el sector está en la UCI”

Algo más de un centenar de mariscadores de las cofradías de Ferrol, Santiago Apóstol de Barrallobre, en Fene, y de Mugardos, se han concentrado en el mediodía de este jueves ante el edificio administrativo de la Xunta de esta ciudad para demandar de las administraciones soluciones a la baja productividad marisquera de la ría de Ferrol, sobre todo de almejas en sus diferentes variantes.

“Ahora mismo, el marisqueo en la ría de Ferrol está en la UCI y le queda muy poco”, ha asegurado uno de los patrones mayores, Jorge López, del pósito de Fene. “El problema es que no tenemos la solución, ni tenemos la capacidad de enviar a la gente para casa y que no tenga un sustento familiar para poder sobrevivir”, ha detallado el representante de Barallobre, recordando que “de 400 o 500 personas que estaban trabajando en la ría, a día de hoy están trabajando 50 a flote y otros 50 a pie”, y que dicha movilización, que en algunos momentos tomó enfrentamientos entre los propios profesionales del mar, se ha realizado “porque no nos queda más remedio, lo venimos avisando desde hace tiempo y estos últimos días”, después de mantener varias reuniones con la Consellería do Mar y con el Instituto Social de la Marina (ISM), “hemos entendido que realmente no tiene ninguna alternativa al sector, cada vez somos menos tanto a flote como a pie”.

Así, López ha detallado, en declaraciones a los medios de comunicación, que “les pedimos una alternativa, por lo menos parar cuatro meses para que el poco recurso que queda, pueda hacer su recuperación biológica”, pero que “la opción que nos dieron es una parada en la cual parte de las embarcaciones, o casi todas, no entrarían”, además de por causas de fuerza mayor, estimando que “la fuerza de mayor la tenemos, porque esto es como estuviéramos en la UCI”, reclamando por ello “que se siente la administración, la Consellería do Mar, con los tres patrones, y que nos digan que tenemos una pequeña alternativa”.

AMBIENTE CALDEADO

Jorge López también ha aseverado que “el ambiente está bastante caldeado, la gente está bastante enfadada y realmente quienes estamos llevando aquí las culpas somos los que representamos un poco al sector”, en alusión a las cofradías, “pero aquí el problema es de todos, que si esto se acaba nos vamos todos”, y que por ello “pedimos una alternativa, lo venimos avisando desde hace mucho tiempo y ahora ha llegado el punto final”.

También ha incidido que nadie les sabe explicar lo que pasa en estas aguas con la falta de la almeja. “Tenemos un producto que se reproduce, hay semilla pequeña, pero cuando volvemos al próximo muestre no encontramos nada, ni las conchas”, por lo que ha vuelto a reclamar “hacer un estudio integral, detallado que la desaparición se produce con todas las especies de almeja, “desde la babosa, la japónica, la rubia y la fina”, y que “lo único que nos está salvando a día de hoy es la poca navaja que tenemos, la vieira y a ver lo qué nos encontramos cuando se abra la veda de la zamburiña, del resto no tenemos nada”.

Por último, López ha detallado que “pasamos de recoger 600 kilos a 500, 300, 200 y ayer cogimos 6 kilos de babosa, es decir, nada”.

Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui ha detallado que en la actualidad “los precios no están altos, están cogiendo unas cantidades ridículas, con lo cual la gente, como habéis podido ver, que a algunos casos se enerva” y que por ello “es un sector duro, de gente ruda, que a algunos al final el estrés y la necesidad los lleva a enfrentarse incluso entre nosotros”.

Chacartegui ha afirmado que “nosotros estamos intentando negociar con la administración, creemos que hay posibilidades de buscar algún tipo de ayuda, nosotros no queremos cobrar, lo que queremos es trabajar nuestros recursos”, pero que “el sector está muy mal, todo lo que estamos haciendo está muy bien, y estamos todos dispuestos a trabajar, a seguir haciendo trabajo”, como arados, remover el terreno, siembras, “pero necesitamos una ayuda, porque la gente está desesperada, la gente no tiene para pagar el seguro y queremos que la administración busque la manera”.