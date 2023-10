¿ Cómo se emancipan las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales ?

¿ Pueden las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales emanciparse y tener una vida independiente?

Este es el objetivo que persigue la Asociación Teima Down Ferrol a través del proyecto “Marcho que teño que marchar” que ha conseguido el reconocimiento del jurado para recoger el Premio Solidario Cidade de Ferrol 2023.

Mediante una serie de apoyos los usuarios consiguen un acompañamiento que hace que este proyecto sea referencia de vida autónoma para ellos y en nuestra comunidad.

Y es que una de las principales preocupaciones de las familias de personas con diferentes discapacidades es qué pasará con ellas una vez sus progenitores o familiares no estén. La idea es dar las herramientas y el empoderamiento necesario para que puedan vivir de manera autónoma, aunque los recursos de las administraciones no sean insuficientes y la sociedad todavía no esté preparada para acompañarles en ese recorrido: