La CIG pide inversiones en Navantia para que los astilleros no acaben “condenados”

El portavoz de la sección sindical de la CIG en Navantia Ferrol, Marcelo Amado, ha denunciado “el abandono” de la dirección de Navantia por los dos astilleros de la ría de Ferrol, a lo que ha acusado de “boicotear y torpedear” las potencialidades de las diferentes áreas de los astilleros, hipotecando de este modo su futuro.

Para la representación de la CIG es el momento de “reivindicar carga de trabajo, pero también las inversiones para la puesta en marcha del astillero 4.0 y el nuevo dique”, y una apuesta política clara por “el desarrollar actividades como turbinas, carenas o las energías renovables, con un enorme potencial de negocio”.

"Creemos que este momento es importante, porque se están elaborando los presupuestos, pero también porque vemos como a nivel europeo se van a invertir millones de euros de fondos de reactivación”.

Amado ha detallado que “no podemos perder esta oportunidad, porque de otro modo, Navantia Ría de Ferrol quedará hipotecada y cuestionado de cara al futuro", durante la celebración de una rueda de prensa telemática ofrecido en la mañana de este viernes, 20 de noviembre, en la que estuvo acompañado por Xoán Rico, de la sección sindical de la CIG en Navantia Fene.

CARENAS

Amado recordó que la CIG lleva años demando un nuevo dique, ya que esta infraestructura es "irrenunciable" para revitalizar Carenas, que, en este momento, "a nivel de instalaciones, está en una situación límite".

Según aseguró Amado en situación similar está Tubinas, “que pasó de estar como departamento propio junto a sistemas y motores en Cartagena, a ser un mero taller más de Ferrol, que incluso a partir de enero va a quedar sin departamento de calidad, algo propio de Turbinas por sus características de materiales y tecnologías”.

DIQUE

En cuanto a las nuevas instalaciones, la CIG denunció “el abandono del proyecto de astillero con el dique que había en 2017, que se sustituye ahora por un taller de subloques con una inversión muy inferior”.

“Pero esa inversión es vital para la supervivencia de Navantia en la Ría de Ferrol y las nuevas construcciones y hay que pelear por conseguirlo, especialmente después de que la Armada no había aprobado su financiación a través del programa de las F-110”, ha detallado el representante del sindicato nacionalista. “Es importante para poder competir en plazo y en precio, no solo para hacer productos para la Armada, también para competir internacionalmente y de cara a ese proyecto europeo de fragata común, sino quedaremos haciendo partes del barco, como un mero taller y no como un astillero”.

ANTIGUA ASTANO

En cuanto a la situación del astillero de Fene, el representante de la CIG advirtió que la actividad de eólica marina que se hace ahora en las instalaciones, siendo importante, "puede hipotecar el futuro y debe transitar hacia una mayor participación de Navantia en todo el proceso con una estrategia idónea para meternos en las renovables, pero no solo en la eólica marina, sino en otras alternativas como la mareomotriz".

En este sentido, explicaron que Windar tiene alquiladas parte de las instalaciones, pero que los trabajos que se realizan en Fene “son de menor valor añadido que los que Windar hace en Avilés, las subestaciones o la parte superior de las jackets, que son las tecnológicamente importantes”.