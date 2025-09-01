Cientos de vecinos de Pontedeume celebran la Festa das Parroquias 2025

El Ayuntamiento de Pontedeume celebró el pasado sábado, 30 de agosto, la tradicional Festa das Parroquias 2025, un evento que cada año reúne a los vecinos en una jornada de convivencia y celebración. La cita tuvo lugar en la Pista Polideportiva de Nogueirosa y congregó a cientos de personas, convirtiéndose en uno de los eventos más populares del verano en la comarca.

El programa, que contó con el apoyo de empresas locales, incluyó un sorteo de productos cedidos por comercios de la zona, castillos hinchables para los más pequeños y una actuación musical. Además, para facilitar la participación de todos, se habilitó un servicio de autobuses gratuitos con salida desde cada parroquia.

El eje central de la fiesta fue la comida popular, que reunió a más de medio millar de comensales que disfrutaron de un menú variado, incluyendo pulpo con patatas, churrasco, criollos, pizzas y postres.

"La Festa das Parroquias es una cita muy especial porque representa la unión de nuestras parroquias y el espíritu comunitario que caracteriza a Pontedeume", destacó el alcalde, Bernardo Fernández. "Queremos que los vecinos se sientan parte activa de nuestro Ayuntamiento y disfruten de un día de encuentro, música y buena gastronomía", añadió el regidor.