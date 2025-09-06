La sorpresa viral de Sergio Ramos a un madridista después de lanzar su canción 'Cibeles': "Enhorabuena"

El exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Monterrey, Sergio Ramos, ha sorprendido a sus seguidores con un gesto muy especial tras el estreno de su primera canción, titulada 'Cibeles'. El defensa andaluz dejó una camiseta firmada del conjunto blanco en la icónica fuente madrileña para que el primero en encontrarla pudiera quedársela como recuerdo.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Ramos aparece firmando la elástica del Real Madrid con un mensaje dedicado: "Enhorabuena por llegar el primero a La Cibeles. Un saludo del capitán. ¡Hala Madrid!". Antes de abandonar el lugar, el excapitán merengue explicó: "Esta es la camiseta que vamos a dejar en la Cibeles después de haber rodado el videoclip de esta canción. Espero que la guardéis con el mismo cariño y sentimiento que yo lo he hecho. ‘Hala Madrid’. Escuchad ‘Cibeles’, que os va a gustar".

El 'tesoro apenas permaneció unos minutos en el lugar. Un joven iraní, que se encontraba cerca de la Puerta de Alcalá, fue el afortunado en encontrarlo. "He visto el vídeo y corrí rápido. No tengo palabras. Sergio es una leyenda", comentó emocionado mientras mostraba la camiseta.

La acción formaba parte de la promoción del debut musical de Ramos, quien lanzó oficialmente 'Cibeles' el pasado 31 de agosto. Días antes ya había despertado expectación en Madrid al hacer circular por los alrededores de la fuente una furgoneta con la frase “Tú me pediste que vuele…” y su sello personal SR93.