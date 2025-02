CCOO rechaza un convenio propio para Navantia Ferrol

La sección sindical de CCOO en Navantia Ferrol ha instado este jueves a reabrir el diálogo sobre el convenio colectivo de la firma pública, rechazado en votación el pasado mes de diciembre, y ha mostrado su oposición a la propuesta del comité de empresa del astillero para dotar de un marco laboral propio.

En un comunicado, el sindicato se ha desmarcado de la iniciativa de MAS y CIG, que lideran el órgano sindical ferrolano, al considerar que es un plan "contrario al principio de unidad a nivel estatal" de esta organización, por el cual, ha añadido, "la persona que entre por la puerta lo haga en las mismas condiciones que el resto".

"Está en nuestra obligación luchar por eso; además, la votación fue no al texto del convenio propuesto, pero no llevaba implícita que el no implicase un convenio de centro", ha matizado la sección en la planta pública ferrolana.

La central ha indicado que tanto el CSIF como los sindicatos del astillero de Cartagena (Murcia) "abogan por introducir puntos que ni siquiera estaban dentro de la plataforma de convenio conseguida", por lo que ha apostado por "una dirección conjunta, ir abriendo y cerrando melones", para que el proceso pueda "llegar a buen puerto".

De cara a la reunión que este viernes celebrará el comité intercentros de Navantia, ha pedido un "reglamento interno de funcionamiento, favoreciendo que la toma de decisiones democrática esté garantizada contra ataques autoritarios, sectoriales o partidistas".

Finalmente, CCOO ha sugerido una "escucha de las propuestas ante la situación actual, en la cual tenemos que escuchar lo que los centros que tuvieron una apuesta por el no tiene especial relevancia", y ha pedido "una hoja de ruta con objetivos claros y realizables" y que refleje medios a "emplear para su consecución".