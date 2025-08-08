COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Los bomberos de Ferrol y el helicóptero Helimer rescatan a una persona herida en Lume Bo, Doniños

La víctima, que supuestamente sufrió una fractura en la pierna, requirió la intervención de la unidad de rescate aéreo debido a la dificultad del acceso

Los bomberos de Ferrol con el herido en la camilla

Bomberos de Ferrol

Los bomberos de Ferrol con el herido en la camilla

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Los bomberos de Ferrol han llevado a cabo un operativo de rescate en la zona de Lume Bo, en la parroquia de Doniños. A las 10:30 horas, se recibió el aviso de que una persona había sufrido una caída en la zona rocosa.

El equipo de emergencia se desplazó al lugar y, ante la dificultad del acceso por tierra, solicitó la colaboración de la unidad de rescate aérea de Salvamento Marítimo, el helicóptero Helimer.

La persona herida, que presentaba una posible fractura de pierna, fue evacuada con éxito y trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

El operativo, en el que han participado bomberos y personal del servicio de rescate Helimer, se prolongó durante la mañana debido a las complejas condiciones del terreno.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 08 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking