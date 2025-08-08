Los bomberos de Ferrol y el helicóptero Helimer rescatan a una persona herida en Lume Bo, Doniños
La víctima, que supuestamente sufrió una fractura en la pierna, requirió la intervención de la unidad de rescate aéreo debido a la dificultad del acceso
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Los bomberos de Ferrol han llevado a cabo un operativo de rescate en la zona de Lume Bo, en la parroquia de Doniños. A las 10:30 horas, se recibió el aviso de que una persona había sufrido una caída en la zona rocosa.
El equipo de emergencia se desplazó al lugar y, ante la dificultad del acceso por tierra, solicitó la colaboración de la unidad de rescate aérea de Salvamento Marítimo, el helicóptero Helimer.
La persona herida, que presentaba una posible fractura de pierna, fue evacuada con éxito y trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
El operativo, en el que han participado bomberos y personal del servicio de rescate Helimer, se prolongó durante la mañana debido a las complejas condiciones del terreno.
