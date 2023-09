El BNG presentará mociones para demandar mejoras en el transporte público por carretera

El BNG tiene previsto presentar mociones en todos los plenos de los ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal para demandar a la Xunta "mejoras en el transporte público por carretera" de este territorio, y que abarca todo el norte de la provincia de A Coruña. "Esta es una problemática que no es nueva, que perdura en el tiempo y que genera un grave problema de movilidad a la población", tal y como ha detallado el alcalde de San Sadurniño, Secundino García.

En una rueda de prensa en la mañana de este miércoles en Ferrol, también se ha dado cita la regidora de Moeche, Beatriz Bascoy, además de portavoces de esta formación en Ferrol, Narón y Neda.

García ha detallado que, "en este territorio, con el paso del tiempo, se fue agravando una situación que en estos momentos es insostenible". Acusa a la Xunta de "falsedad" al anunciar la gratuidad del transporte para las personas menores de 21 años, ya que "esta es una falsedad repetida constantemente, porque una gran parte de los jóvenes de este país no tienen esa gratuidad, porque no tienen ese transporte".

ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y SANIDAD

El regidor de San Sadurniño ha incidido que los problemas con el transporte afectan "a los estudiantes de estudios postobligatorios, ya que tienen una imposibilidad de poder escoger los estudios que querrían hacer por falta de transporte".

El representante del BNG también ha detallado que hay dificultades en la movilidad para trabajar, para ir a los centros de servicios que están principalmente en las capitalidades municipales o en las cabeceras de comarca".

García ha manifestado que "el Gobierno de la Xunta no puede mirar para otro lado y pensar que esto no tiene solución, cuando es una cuestión de poner recursos encima de la mesa". "Lo que no se puede es pensar que todos los servicios públicos, los servicios esenciales, se tienen que regir por una cuestión puramente economicista (...) si no son rentables, socialmente y colectivamente tenemos que asumirlo, ya que es una cuestión como cualquier otro servicio esencial".

Por su parte, el portavoz del BNG en Ferrol, Iván Rivas, ha detallado que "el transporte es un derecho fundamental y un derecho básico. Reclama, "de inmediato, volver a un modelo en el que el transporte escolar es un servicio y el transporte discrecional es otro". Critica la unión de ambos tras el año 2019, tras la amonestación a la Xunta por parte de la Unión Europea.

Por ello, Rivas pide a la Dirección Xeral de Movilidade "soluciones a los problemas, por un lado, con refuerzos del servicio del transporte metropolitano, lo mismo que hay que hacer con el transporte discrecional y escolar". Lamenta que la Xunta traslada que los picos de demanda se iban a resolver desarrollando listas de espera, "además de ser imprudente o absurdo, pretender resolver ese problema con listas de espera y no querer ver lo que teníamos antes, ni una manera de resolverlo".