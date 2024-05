El BNG denuncia que la Xunta rechazó las matrículas a unas 30 familias en centros de Ferrolterra

El diputado autonómico del BNG, Mon Fernández, ha denunciado que aproximadamente unas 30 familias de centro escolares de Ferrolterra han sufrido “la inadmisión de solicitudes de matrícula en los colegios en donde han reservado plaza, y que cuando la Xunta les comunican que sus hijos no tienen plaza, “entran en pánico, no sabes lo que vas a hacer de la tu vida para el siguiente curso escolar”.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este jueves en Ferrol, ante el edificio de la Xunta en la plaza de España, acompañado de representantes del BNG de varios municipios afectados, además de padres y madres, Fernández ha detallado que entre los centros afectados están los colegios de Atios, en Valdoviño; Os Casais, Fene; Santa María, en As Pontes; Mosteiro de Caaveiro, en A Capela y O Laxe, en Ferrol.

“Esta es una cuestión con la que está jugando la Xunta, dejar que la gente se busque la vida para que, llegado el momento, los problemas se reduzcan al mínimo posible”, ha detallado el diputado autonómico del BNG, y que desde la Inspección “la respuesta está siendo la misma, que ya veremos en junio si se soluciona”, pero que esto lo que provoca “es una preocupación, para poder organizar su vida y que motiva que algunos busquen la solución con las matrículas en otros centros”, y que esto puede motivar que “seguramente, en el mes de junio, el número de solicitudes inadmitidas se vaya reduciendo, porque las familias se buscaron la vida en centros de otras localidades”.

NUEVAS RATIOS

Ramón Fernández ha detallado que “esto es absolutamente intolerable, sobre todo cuando se pone de excusa la aplicación del decreto de enero de este mismo año, de reducción de ratios”, ya que esta opción se “vendió a bombo y platillo como una maravilla, la reducción de ratios, de mejora de la calidad de la enseñanza, y ahora resulta que se hace una interpretación en la que no se desdoblan aulas y no se contrata más personal”, porque “simplemente lo fácil es inadmitir las solicitudes porque no hay vacantes”.

Así, el diputado regional ha asegurado que “esto es admisible en una sociedad que pretenda ser algo moderna, algo avanzada, sobre todo en la prestación de servicios públicos de calidad básicos, como el tema de la enseñanza”.

Es por ello que el BNG ha registrado diversas iniciativas, en el Parlamento de Galicia, para dar a conocer el problema de la comarca y que serán abordadas la próxima semana”.